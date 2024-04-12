結婚4年發現祖母和妻子的祖父是兄妹 台南男娶了表妹確定婚姻無效

郭姓男子與吳姓女子登記結婚4年，發現妻子的祖父和郭男的祖母是兄妹關係，他和吳女是表兄妹，由於郭男和吳女兩人是旁系血親六親系關係，已違反民法中近親不得結婚的規定，他向法院請求確認兩人婚姻無效，但妻子均未到庭。法官依其戶籍資料查詢，郭姓夫妻具有旁系血親六親等的親屬關係，確認婚姻無效，可上訴。

郭主張，與吳女間的婚姻屬近親結婚而無效。然而，雙方在戶籍資料上仍為配偶，兩人婚姻關係是否無效一事，處於不明確狀態，致其法律上地位有不安狀態，藉此確認判決予以除去，因而提起訴訟。

不過，吳女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀陳述意見。法官依家事事件法相關規定，准予郭的聲請，由其一造辯論後判決。

法官依郭所提出戶籍資料，及依其職權所查得妻子祖父兄弟姊妹戶籍資料、雙方直系尊親屬親等關聯查詢資料等相關文件，確認郭主張自己的祖母與妻子祖父為兄妹關係，兩者具有旁系血親六親等的親屬關係。