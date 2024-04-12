快訊

卓榮泰公布5新內閣名單 劉世芳掌內政部、小野接任文化部長

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結婚4年發現祖母和妻子的祖父是兄妹 台南男娶了表妹確定婚姻無效

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓男子與吳姓女子登記結婚4年，發現妻子的祖父和郭男的祖母是兄妹關係，他和吳女是表兄妹，由於郭男和吳女兩人是旁系血親六親系關係，已違反民法中近親不得結婚的規定，他向法院請求確認兩人婚姻無效，但妻子均未到庭。法官依其戶籍資料查詢，郭姓夫妻具有旁系血親六親等的親屬關係，確認婚姻無效，可上訴。

郭主張，與吳女間的婚姻屬近親結婚而無效。然而，雙方在戶籍資料上仍為配偶，兩人婚姻關係是否無效一事，處於不明確狀態，致其法律上地位有不安狀態，藉此確認判決予以除去，因而提起訴訟。

不過，吳女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀陳述意見。法官依家事事件法相關規定，准予郭的聲請，由其一造辯論後判決。

法官依郭所提出戶籍資料，及依其職權所查得妻子祖父兄弟姊妹戶籍資料、雙方直系尊親屬親等關聯查詢資料等相關文件，確認郭主張自己的祖母與妻子祖父為兄妹關係，兩者具有旁系血親六親等的親屬關係。

依民法中明文規定，旁系血親在六親等以內之親屬，不得結婚；結婚違反該規定者，其結婚無效。因此，法官確認他與妻子間婚姻無效，可上訴。

台南地院法官調閱郭與妻子雙方直系尊親屬親等相關文件，確認郭主張祖母與妻子祖父為兄妹關係，兩者具有旁系血親六親等的親屬關係，確認兩人婚姻無效。圖／本報資料照
台南地院法官調閱郭與妻子雙方直系尊親屬親等相關文件，確認郭主張祖母與妻子祖父為兄妹關係，兩者具有旁系血親六親等的親屬關係，確認兩人婚姻無效。圖／本報資料照

婚姻 戶籍 結婚

延伸閱讀

00878這周創下成立4年以來高點！ 專家：假如跌到10元也不用慌張或害怕

中壢警讓13歲少女當餌卻被迫口交 工人判重刑怨：她笑著做筆錄

不爽前女友有新歡...拿開山刀砍死人腸外露 他幫朋友尋仇慘關10年

不滿「誰摔死了李新」貼文毀損聲譽 國泰世華提告逆轉全敗訴確定

相關新聞

士院法官墜樓司法院長許宗力遺憾 法界愕然：對國民法官出力甚多

士林地方法院刑事庭李姓法官凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓亡，警方初步排除外力介入，確切原因仍待釐清。消息傳出後，法...

結婚4年發現祖母和妻子的祖父是兄妹 台南男娶了表妹確定婚姻無效

郭姓男子與吳姓女子登記結婚4年，發現妻子的祖父和郭男的祖母是兄妹關係，他和吳女是表兄妹，由於郭男和吳女兩人是旁系血親六親...

高雄這年工安墜死9起 建商未替死者投保辯：非我員工

高雄市2021年共發生9起墜樓死亡的工安意外，其中，李姓女子於鳥松區某建築工地清掃時，因施工現場疏於防護，導致李女自離地...

陳時奮認黃光芹寫「不要臉的髒東西」是罵他 敗訴再戰二審

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，媒體人黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，...

沈富雄遭陳時奮告公然侮辱 憤指他花律師費搞得天下大亂

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」「沒有廉恥」「厚臉皮」，陳自訴公然侮辱罪，一審判...

謝國樑兄內線交易 判2年可緩刑

基隆市長謝國樑胞兄、知名運動連鎖集團大魯閣前總經理謝國棟，被控在公司準備轉讓高雄草衙道購物中心股權前，提前進場買股涉及內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。