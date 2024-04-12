高雄這年工安墜死9起 建商未替死者投保辯：非我員工

高雄市2021年共發生9起墜樓死亡的工安意外，其中，李姓女子於鳥松區某建築工地清掃時，因施工現場疏於防護，導致李女自離地3.6米高處墜落，2周後宣告不治；勞保局意外查出，建商竟未替李投保，也未給予職災死亡補助，予以開罰；就刑事部分，橋頭地院近日分別依法對建商及余姓工地主任做出判決。

據悉，案發當天，李依余指示進行建築工地A1-A7戶室內清掃，應將垃圾集中至1樓垃圾集中區，事故發生當下，李在A3戶2 樓後方落地窗外的雨遮位置，研判欲將廢棄窗框丟棄至1樓地面，不慎因重心失衡導致墜樓意外。

事故發生後，勞保局發現，李於該建築工地工作一年多以來，該建設公司竟未替她投保勞保及就業保險，對此建商辯駁，李為該工地承攬工非建商雇用勞工，當初簽署工作協議，明文由李自行投保，該公司不負擔相關費用。

由於，建設公司未依規定替李申報參加勞工保險，也未依勞基法規定給予死亡補償，核付李家屬職災死亡補助108 萬元，被依法裁處罰鍰 108 萬元，為此，建設公司提起申訴，遭駁回。

建設公司因勞保局裁罰，先後兩度提出訴願，在行政院訴願決定書中詳述，李與建商實為雇傭關係，除非李選擇其他雇主為她申報加保，否則李到職當天，建商有義務為她申報，該項公法不得由勞雇雙方協議免除，也就是說，建商未替李履行雇主加保義務，應依法論處，因此，勞保局以李就業保險費金額，裁處建商10倍罰鍰，約3萬5740元，另就勞保費用，兩次裁處14萬1868元、4712 元。

就刑事部分，橋頭地檢署檢察官依過失致死等罪，將建設公司等相關人等提起公訴。

判決指出，建設公司葉姓登記代表人，因僅為掛名大股東，非實質領薪的主管職，因此被判處無罪；余姓監工主任，實為該工地經營的負責人，與李有直接雇傭關係；李所負責的工作，室內外環境清潔及建材整理，皆由余指派監督。

余審理時表示，工地勞安由他視現場需求，向建設公司反映，另外發包給專做勞安器材、設備的廠商報價施作，本案發生在高度2米以上的二樓工地，現場有未施作完成的窗戶開口，為預防工人從工地現場墜落，沒有在原本發包勞安施作項目內的相關設施，由他現場決定，委請勞安廠商追加增設。

余曾說，李當天進行室內清掃時，應知工作範圍僅限於室內，不會涉及落地窗外雨遮，李擅自跨越2樓落地窗外，於雨遮丟棄廢棄窗框行為，與承攬室內清潔職務，並無因果關係。

建設公司辯稱，本案屬透天建築且多處完工，只剩室內打掃部分，就經驗法則，不會預測到李於窗台開口危險處意外墜落。但這個說法遭現場施作的工人打臉，因該窗台開口面積為228公分×190公分，落地窗外的雨遮，卻僅有55公分寬，可預見李清潔時，會因面積非小的窗台開口，發生墜落風險。

合議庭審酌，建設公司與余身為雇主，應注意而疏未注意，致使李墜樓慘死，無從免除違反職業安全衛生法的責罰，且余身為工地監工竟疏於注意，且未提供相關安全防護具、必要安全衛生設備及措施，對於死亡意外有因果關係。