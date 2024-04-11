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嘉義酒駕男撞死機車騎士被起訴 將行國民參審

中央社／ 嘉義市11日電

曾姓男子去年7月28日凌晨酒後駕車，行經嘉義水上鄉台1線，追撞蘇姓男騎士人車倒地，送醫仍不治；嘉檢昨天將曾男起訴，由於全案屬故意犯罪因而發生死亡結果，將行國民法官參審。

嘉義地檢署指出，曾男民國112年7月28日凌晨酒後駕車，沿嘉義縣水上鄉台1線公路由北往南行駛，行經嘉42-1線ㄌ路口（台1線272.1公里處）時，未注意車前狀況，撞擊同向前方的蘇姓機車騎士。

檢方表示，蘇男人車倒地，送醫後仍不治死亡；曾男酒精濃度達每公升0.43毫克，檢方偵查終結，依酒後駕車致人於死罪嫌將曾男提起公訴。

嘉義地方法院今天發布新聞稿，全案分為113年度國審交訴字第3號案件，依據分案作業規定，由國民法官專庭成員進行輪分；今天經抽籤分案結果，由國民法官專庭即刑事第二庭負責審理，未來將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定進行審理。

至於強制處分事項，依分案作業規定及刑事庭會議決議，經抽籤分由非國民法官專庭的刑事第八庭負責處理。

嘉義 國民法官 酒駕

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