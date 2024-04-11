護理之家住民秒吞茶葉蛋噎死！母怒告媳婦、照服員 檢一理由不起訴

茶葉蛋。示意圖／本報資料照片

台北市某護理之家顏姓住民，去年狼吞虎嚥一口吃下茶葉蛋，竟噎住窒息身亡。顏男母親難以接受噩耗，提告張姓媳婦、吳姓照顧服務員涉過失致死罪。士林地檢署偵結，認定吳男沒有吞嚥障礙，可自己吃茶葉蛋，2人獲不起訴處分。

顏母認為，去年2月22日上午9時許，張姓媳婦帶著茶葉蛋到護理之家給兒子吃，吳姓照顧服務員沒把茶葉蛋切成小塊，每次裝3分之1湯匙給兒子吃，而是在下午5時許，剝完蛋殼直接交給兒子吃，導致兒子噎著，食物阻塞氣管、支氣管，哽咽窒息死亡。

張姓媳婦供稱，之前餵過茶葉蛋都沒問題。吳姓照服員稱，顏男是手指彎曲沒辦法拿湯匙，只有吃粥才需要餵，他自己有辦法吃蛋，當天他把蛋放在顏男左手掌心，轉身幫忙倒水，顏男先吃了蛋就噎到，他立刻按床頭鈴叫護士來，應無過失，都有照SOP 。

護理之家主任作證，顏男脊髓損傷，下半身無法活動 ，手無法做精細動作 但可拿東西吃，顏男不是用膳技術作業標準規定需要餵食的人，照服員在旁餵食，是因為避免吃得滿身都是還得收拾，顏男「吞嚥功能沒有受損，家屬會不定時帶茶葉蛋給他吃，也不是第一次吃蛋，之前都沒什麼問題，只是死者吃東西很快，可能因為狼吞虎嚥才噎到」。

檢察官認為，顏男當時情況是有跌倒風險，但無吞嚥功能障礙，進食僅須部分協助，身體狀況無不能食用茶葉蛋，張、吳讓顏男自己吃茶葉蛋，沒有照顧疏失，給予不起訴處分。