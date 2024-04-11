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北投溫泉里長文宣稱對手變色龍、雙重黨籍 獲判無罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區溫泉里長許智全，被控2022年九合一選舉期間，印製競選對手徐金生的不實文宣稱「變色龍！」「為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」遭依選罷法起訴。士林地方法院日前開庭，檢方直指許的做法雙標，許智全稱，他在兩黨的名冊都看到徐的名字，文宣內容是評論，請求無罪判決。士林地方法院今下午宣判，許智全無罪。

士林地檢署起訴指出，許智全涉意圖使人不當選，散布不實文宣，及加重誹謗罪，2022年九合一選舉時，涉印製競選對手徐金生的不實內容傳單，傳單文字印有「誠信服務就是變！就是騙」「變色龍！」「先加入民進黨，再加入國民黨，為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」，用以醜化徐男，造成選民錯誤印象；許涉以新台幣1千元代價委託莊幫忙發送傳單，投遞至里民住戶信箱，使選民質疑徐的政治立場及誠信，足以損害名譽及選民投票正確性。

公訴檢察官日前論告，依兩黨黨章規定，都不允許雙重黨籍，徐男勢必遭兩黨不容，根據選舉公投資料庫，徐男、許男均以無黨籍、沒有黨推薦參選，許智全隱匿民進黨身分，報備獲黨同意，民進黨匯集黨務機器給予奧援，讓許可勝選，不也和真實狀況不符？許允許自己用無黨籍參選，卻不准徐男為之「這不是2套標準？」許主觀上明知徐男加入民進黨籍後，也會放棄國民黨籍，何來雙重黨籍之說，請法院依法判決。

溫泉里長許智全否認犯罪，他稱，選舉時全台北市里長都是報備徵召，以無黨籍參選，並非他一人為之。兩黨都是剛性政黨，不接受雙重黨籍。20幾年來，他走在溫泉里，大家都知道他是深綠，他也結國民黨的好友，當國民黨內部要投票時，朋友請託幫忙看名冊，因此發現徐男擁有國民黨籍；他也在民進黨名冊看到徐男名字，文宣上雙重黨籍內容無不實，而是評論，沒有散布不實謠言惡意。

許智日前庭後稱，7旬徐男在2020年加入民進黨，加入前就該退出國民黨，卻直到2023年國民黨清冊時被踢出，徐男本身就有投機想法，國民黨、民進黨、無黨籍都想要，希望法院判決還他清白，選舉過程難免會造成一些摩擦、不愉快，選舉結束了，應回歸平靜。

台北市北投區溫泉里長許智全。記者蕭雅娟／攝影
台北市北投區溫泉里長許智全。記者蕭雅娟／攝影

九合一選舉 國民黨 民進黨

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