快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

他偷傘3天放回去 算「使用竊盜」判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴，但法院發現，警方獲報調閱監視器鎖定鍾前，他就已經將傘放回，雖自拿走到返還時隔3日，仍認應無據為己有的意思，僅構成「使用竊盜」行為，未達竊盜罪程度，判處鍾無罪，可上訴。

台中地檢起訴指出，鍾男2023年8月13日騎機車經西區忠明南路時，見林姓女子將1把雨傘放在關東煮店外的騎樓架上，就徒手竊取該傘後騎車離去，認為鍾涉犯竊盜罪嫌。

台中地院查，根據監視器畫面、林女證詞等，足以認定鍾確實未經同意就拿走雨傘，但刑法竊盜罪構成要件是以行為人具有為己或第三人不法所有之意圖，而竊取他人之動產。

法院並引用最高法院判例指出，若行為人欠缺不法所有意圖的要件，例如止單純擅取使用，無據為己有犯意，學理上稱為「使用竊盜」，並非刑法非難對象。而鍾男始終供稱他只是「借用」該把雨傘，且事後也有將傘歸還原處，並沒有要偷走的意思。

法院再查，林女到台中第一分局做筆錄表示雨傘遭竊，但警方調閱監視器循線查到鍾男前，鍾就已經將雨傘放回店家外。

法院認定，鍾男8月13日拿走林女雨傘後，時隔3天在8月17日將傘放回現場，而有返還林女之意，顯見他並無據為己有犯意，認定鍾的行為僅構成使用竊盜，而非刑法竊盜罪，判他無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

監視器 竊盜 雨傘

延伸閱讀

高雄女騎士闖紅燈遭攔腰撞飛慘死 駕駛1理由獲判無罪

31歲女警被控竊盜！母親訴冤屈：考3次上榜卻「讀書讀到命都沒了」

他8次上門催討債務被訴侵入住居 這理由獲判無罪

冷凍海鮮業者偷接電年省2702萬 雄檢竊盜罪起訴

相關新聞

遭彈劾有內情？ 黃錦秋律師聲明盼爭清白

警政署政風室前主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及...

上櫃手遊大廠「9Splay」 前董座周玄昆掏空1.2億遭訴

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，2022年4月間驚傳董事長周玄昆、行銷總監郭明琪、總經理財務長吳旭東...

他偷傘3天放回去 算「使用竊盜」判無罪

台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴，但法院發現，警方獲報調閱監視器鎖定鍾前，他...

兒少性影像增四倍 立委、民團共籲重刑

「絕對支持加重兒少性暴力的刑責，研擬公布加害者的姓名，增加嚇阻的效果！」民眾黨立委黃珊珊、林國成等人11日召開公聽會指出，拍攝或製作兒少性影像的案例四年來增加近四倍。多個民團也支持提高兒少性暴力的刑期，並要求將「獲得方式」、「虐待程度」與「持有數量」等數據列入量刑標準。

影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變

高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金...

政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

「雖已經禁止平台刊登違法廣告，但相關詐騙仍層出不窮，需納管平台！」民進黨立委郭國文11日於記者會表示，打詐專法應含括資訊與金流，防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議，點數卡應分級管理、限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。