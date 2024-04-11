快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金援二哥應急，之後卻改口和老同事投資股票，經警方一步步證實盧婦謊言，才讓她終於打消提領匯款念頭。

「妳就老實講啦！阿姨」澄觀派出所員警苦口婆心向盧婦勸說，盧表示，二哥公司投資需要35萬元應急，但警方進一步致電盧女兒求證，電話中，女兒告知確認過媽媽並未與二舅聯繫，而且二舅根本並沒有借錢投資的需求。

但當澄觀所警瞭解來龍去脈後，盧婦卻又改口，聲稱是要匯款35萬給老同事，請對方幫忙投資股票，警方趕緊勸說，若真想投資股票，最好的方式是直接於證券行辦理，若匯款給親信第三人，對方是否真能確實投資，多有變數，盧見警方和銀行行員都苦心勸告，沒有提領現金離開銀行。

銀行行員發現欲匯款35萬元的盧姓婦人恐遭騙，請來轄區警員協助。記者古和純／翻攝
銀行行員發現欲匯款35萬元的盧姓婦人恐遭騙，請來轄區警員協助。記者古和純／翻攝

詐騙 警察

延伸閱讀

影／高雄汽機車路口衝撞 七旬夫婦摔車2傷

高雄世運主場館只辦演唱會？運發局長：台灣爭取國際賽有困難

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

高雄遭通緝女子街頭騷擾路人 叫罵拉扯嚇壞女騎士

相關新聞

遭彈劾有內情？ 黃錦秋律師聲明盼爭清白

警政署政風室前主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及...

上櫃手遊大廠「9Splay」 前董座周玄昆掏空1.2億遭訴

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，2022年4月間驚傳董事長周玄昆、行銷總監郭明琪、總經理財務長吳旭東...

他偷傘3天放回去 算「使用竊盜」判無罪

台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴，但法院發現，警方獲報調閱監視器鎖定鍾前，他...

兒少性影像增四倍 立委、民團共籲重刑

「絕對支持加重兒少性暴力的刑責，研擬公布加害者的姓名，增加嚇阻的效果！」民眾黨立委黃珊珊、林國成等人11日召開公聽會指出，拍攝或製作兒少性影像的案例四年來增加近四倍。多個民團也支持提高兒少性暴力的刑期，並要求將「獲得方式」、「虐待程度」與「持有數量」等數據列入量刑標準。

影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變

高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金...

政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

「雖已經禁止平台刊登違法廣告，但相關詐騙仍層出不窮，需納管平台！」民進黨立委郭國文11日於記者會表示，打詐專法應含括資訊與金流，防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議，點數卡應分級管理、限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。