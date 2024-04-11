影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變

高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金援二哥應急，之後卻改口和老同事投資股票，經警方一步步證實盧婦謊言，才讓她終於打消提領匯款念頭。

「妳就老實講啦！阿姨」澄觀派出所員警苦口婆心向盧婦勸說，盧表示，二哥公司投資需要35萬元應急，但警方進一步致電盧女兒求證，電話中，女兒告知確認過媽媽並未與二舅聯繫，而且二舅根本並沒有借錢投資的需求。