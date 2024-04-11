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影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變
高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金援二哥應急，之後卻改口和老同事投資股票，經警方一步步證實盧婦謊言，才讓她終於打消提領匯款念頭。
「妳就老實講啦！阿姨」澄觀派出所員警苦口婆心向盧婦勸說，盧表示，二哥公司投資需要35萬元應急，但警方進一步致電盧女兒求證，電話中，女兒告知確認過媽媽並未與二舅聯繫，而且二舅根本並沒有借錢投資的需求。
但當澄觀所警瞭解來龍去脈後，盧婦卻又改口，聲稱是要匯款35萬給老同事，請對方幫忙投資股票，警方趕緊勸說，若真想投資股票，最好的方式是直接於證券行辦理，若匯款給親信第三人，對方是否真能確實投資，多有變數，盧見警方和銀行行員都苦心勸告，沒有提領現金離開銀行。
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