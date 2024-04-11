兒少性影像增四倍 立委、民團共籲重刑

民眾黨立委11日共同召開公聽會呼籲，嚴懲兒少性暴力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「絕對支持加重兒少性暴力的刑責，研擬公布加害者的姓名，增加嚇阻的效果！」民眾黨立委黃珊珊、林國成等人11日召開公聽會指出，拍攝或製作兒少性影像的案例四年來增加近四倍。多個民團也支持提高兒少性暴力的刑期，並要求將「獲得方式」、「虐待程度」與「持有數量」等數據列入量刑標準。

2023年立法院三讀通過《數位性暴力四法》施行至今，台灣製造、販售、散佈兒少遭性剝削之不法產業鏈仍然猖獗，甚有知名男藝人被查獲涉持有兒少性影像，卻僅被處以緩起訴2年、支付國庫新台幣120萬元，書立悔過書等處分，引發社會激憤譁然。

兒少性暴力增四倍

黃珊珊指出，根據法務部資料，108年拍攝或製作兒少性影像的案例將近200件，去年總數飆升至764件，短短四年成長率幾乎四倍，散布者的數字也不斷上升；被害人大部分是未成年的女性。她強調，為了防堵加害者再度犯罪，應該要建立納管名單，讓社區發揮通報與警示的作用。

林國成認為，本次修法應考量「性暴力影片申請檢察官或法官假扣押的程序幾乎為零」、「目前仍缺乏性暴力的專責單位」、「加害者強制就醫」等因素進行討論。他表示，絕對支持加重刑期，更應考量公布加害者姓名，增加嚇阻效益。

下載、分享性影像？

展翅基金會政策研究員林佳樺表示，面對兒少性暴力，部分民眾還會留言「只是看看」、「求上車」等，對被害者再度造成傷害，有時候為了滿足觀看者特定需求，甚至出現誘拐拍攝等狀況。她認同提高刑度，但在執法層面上，也需要確保足夠的專業人力，擁有性暴力輔導的知能，並更新訓練內容。

婦女救援基金會曾調查國人「看到非法性影像後，會採取什麼動作？」，但最高比例的民眾選擇「下載」與「分享」，理由則是「這樣的東西得來不易」、「好東西要跟好朋友分享」。曾峻偉強調，政府仍應加強公民教育，強化「不下載、不轉傳、不譴責被害者」的觀念。

著重考量量刑標準

台北市婦女救援基金會督導曾峻偉指出，許多未成年女性受害者因為懼怕外界眼光，都會出現「拒學」的狀況，甚至不願意出來求助，持續生活在恐懼當中。他強調，黃姓藝人的事件只是冰山一角，修法應針對「購買（兒少性影像）者」與「非購買持有者」做出區分，訂定不同的刑期，並強制加害者接受心理評估與治療。

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長林哲寧指出，我國量刑過低，相對美國只要涉及兒少性暴力，就得處5至20年的刑期，台灣也應跟上國際的標準，並將「持有影片數量」、「影片虐待程度」等狀況納入量刑標準。

他說，因為處理兒少性犯罪的專業能力需求很高，但目前仍缺乏技術與資源，更缺乏專責機構，兒少性暴力已出現跨境犯罪，政府應參考美國、加拿大等國，成立兒少數位性犯罪的專責中心；同時也要參考歐盟規範，要求網路業者主動建立預防不當內容上傳的機制。

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