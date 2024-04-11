快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

兒少性影像增四倍 立委、民團共籲重刑

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

民眾黨立委11日共同召開公聽會呼籲，嚴懲兒少性暴力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨立委11日共同召開公聽會呼籲，嚴懲兒少性暴力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「絕對支持加重兒少性暴力的刑責，研擬公布加害者的姓名，增加嚇阻的效果！」民眾黨立委黃珊珊、林國成等人11日召開公聽會指出，拍攝或製作兒少性影像的案例四年來增加近四倍。多個民團也支持提高兒少性暴力的刑期，並要求將「獲得方式」、「虐待程度」與「持有數量」等數據列入量刑標準。

2023年立法院三讀通過《數位性暴力四法》施行至今，台灣製造、販售、散佈兒少遭性剝削之不法產業鏈仍然猖獗，甚有知名男藝人被查獲涉持有兒少性影像，卻僅被處以緩起訴2年、支付國庫新台幣120萬元，書立悔過書等處分，引發社會激憤譁然。

兒少性暴力增四倍

黃珊珊指出，根據法務部資料，108年拍攝或製作兒少性影像的案例將近200件，去年總數飆升至764件，短短四年成長率幾乎四倍，散布者的數字也不斷上升；被害人大部分是未成年的女性。她強調，為了防堵加害者再度犯罪，應該要建立納管名單，讓社區發揮通報與警示的作用。

林國成認為，本次修法應考量「性暴力影片申請檢察官或法官假扣押的程序幾乎為零」、「目前仍缺乏性暴力的專責單位」、「加害者強制就醫」等因素進行討論。他表示，絕對支持加重刑期，更應考量公布加害者姓名，增加嚇阻效益。

下載、分享性影像？

展翅基金會政策研究員林佳樺表示，面對兒少性暴力，部分民眾還會留言「只是看看」、「求上車」等，對被害者再度造成傷害，有時候為了滿足觀看者特定需求，甚至出現誘拐拍攝等狀況。她認同提高刑度，但在執法層面上，也需要確保足夠的專業人力，擁有性暴力輔導的知能，並更新訓練內容。

婦女救援基金會曾調查國人「看到非法性影像後，會採取什麼動作？」，但最高比例的民眾選擇「下載」與「分享」，理由則是「這樣的東西得來不易」、「好東西要跟好朋友分享」。曾峻偉強調，政府仍應加強公民教育，強化「不下載、不轉傳、不譴責被害者」的觀念。

著重考量量刑標準

台北市婦女救援基金會督導曾峻偉指出，許多未成年女性受害者因為懼怕外界眼光，都會出現「拒學」的狀況，甚至不願意出來求助，持續生活在恐懼當中。他強調，黃姓藝人的事件只是冰山一角，修法應針對「購買（兒少性影像）者」與「非購買持有者」做出區分，訂定不同的刑期，並強制加害者接受心理評估與治療。

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長林哲寧指出，我國量刑過低，相對美國只要涉及兒少性暴力，就得處5至20年的刑期，台灣也應跟上國際的標準，並將「持有影片數量」、「影片虐待程度」等狀況納入量刑標準。

他說，因為處理兒少性犯罪的專業能力需求很高，但目前仍缺乏技術與資源，更缺乏專責機構，兒少性暴力已出現跨境犯罪，政府應參考美國、加拿大等國，成立兒少數位性犯罪的專責中心；同時也要參考歐盟規範，要求網路業者主動建立預防不當內容上傳的機制。

【更多精采內容，詳見

性侵 未成年

延伸閱讀

新內閣「卓鄭配」 黃珊珊：不要先評論合適與否

提前布局2026？柯文哲、黃珊珊見「小草」 360人擠爆北市議會

王世堅還原台智光事件爭議始末「真正事主是郝龍斌」

林國成掌鏡電視調閱小組 柯文哲：幾分證據說幾分話

相關新聞

他偷傘3天放回去 算「使用竊盜」判無罪

台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴，但法院發現，警方獲報調閱監視器鎖定鍾前，他...

遭彈劾有內情？ 黃錦秋律師聲明盼爭清白

警政署政風室前主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及...

兒少性影像增四倍 立委、民團共籲重刑

「絕對支持加重兒少性暴力的刑責，研擬公布加害者的姓名，增加嚇阻的效果！」民眾黨立委黃珊珊、林國成等人11日召開公聽會指出，拍攝或製作兒少性影像的案例四年來增加近四倍。多個民團也支持提高兒少性暴力的刑期，並要求將「獲得方式」、「虐待程度」與「持有數量」等數據列入量刑標準。

影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變

高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金...

政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

「雖已經禁止平台刊登違法廣告，但相關詐騙仍層出不窮，需納管平台！」民進黨立委郭國文11日於記者會表示，打詐專法應含括資訊與金流，防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議，點數卡應分級管理、限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範。

上櫃手遊大廠「9Splay」 前董座周玄昆掏空1.2億遭訴

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，2022年4月間驚傳董事長周玄昆、行銷總監郭明琪、總經理財務長吳旭東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。