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上櫃手遊大廠「9Splay」 前董座周玄昆掏空1.2億遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，2022年4月間驚傳董事長周玄昆、行銷總監郭明琪、總經理財務長吳旭東等高層，涉嫌與網媒NOWnews前董事長林上紘及其他廣告商共謀，以假廣告交易及虛列人頭員工薪資兩大方式，掏空公司1.25億餘元。新北地檢署今依違反刑法業務侵占、登載不實及證券交易法背信、商業會計法等罪嫌起訴周、郭、吳、林及配合廠商共9人。

成立於2013年9月的真好玩科技，2016年1月興櫃，一度為國內前五大手機遊戲公司，是台灣首家打進韓國市場Google Play前10名的遊戲商，並於中國上海及香港都設有分公司，但掏空案爆發後股價暴跌，股東會因此決議於2022年7月申請下市。

檢調查出，周玄昆、郭明琪等人涉嫌自2014年10月，早在真好玩上櫃前，便與漢盛科技新媒體負責人黃文彬勾結，浮報廣告支出；2015年12月上櫃後，開始利用林上紘名下瑞豐新媒科技、愛因斯坦文化傳播、威視嘉行銷管理、及境外公司大華新瑞、兆豐新媒、德潤、新同瀛等多家公司，藉由開立不實發票虛灌廣告費。

經查，周、郭、吳、林等人，藉此掏空台灣及香港真好玩1億728萬餘元，事後林男和其他配合廣告商則可抽取6.5至10％的手續費，剩餘款項再透過人頭帳戶層層轉匯至周、郭等人私人口袋。

此外，周玄昆等人還涉嫌於2019至2022年間，將自己彭姓女友、老婆、友人共10人，分別掛名在台灣和香港真好玩公司擔任員工，由郭女專機帶往香港開設薪資帳戶，3名大陸籍假員工則領出薪水後，交出現金經由地下匯兌回到周、郭等人手上，藉此詐領薪資1818萬餘元。假廣告交易和人頭浮報薪資兩手法合計掏空公司1.25億餘元。

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，遭2022年4月間驚傳董事長周玄昆等高層聯手掏空公司1.25億餘元，新北地檢署今依法起訴9人。攝影/陳昱翔
原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，遭2022年4月間驚傳董事長周玄昆等高層聯手掏空公司1.25億餘元，新北地檢署今依法起訴9人。攝影/陳昱翔

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