上櫃手遊大廠「9Splay」 前董座周玄昆掏空1.2億遭訴

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，2022年4月間驚傳董事長周玄昆、行銷總監郭明琪、總經理財務長吳旭東等高層，涉嫌與網媒NOWnews前董事長林上紘及其他廣告商共謀，以假廣告交易及虛列人頭員工薪資兩大方式，掏空公司1.25億餘元。新北地檢署今依違反刑法業務侵占、登載不實及證券交易法背信、商業會計法等罪嫌起訴周、郭、吳、林及配合廠商共9人。

成立於2013年9月的真好玩科技，2016年1月興櫃，一度為國內前五大手機遊戲公司，是台灣首家打進韓國市場Google Play前10名的遊戲商，並於中國上海及香港都設有分公司，但掏空案爆發後股價暴跌，股東會因此決議於2022年7月申請下市。

檢調查出，周玄昆、郭明琪等人涉嫌自2014年10月，早在真好玩上櫃前，便與漢盛科技新媒體負責人黃文彬勾結，浮報廣告支出；2015年12月上櫃後，開始利用林上紘名下瑞豐新媒科技、愛因斯坦文化傳播、威視嘉行銷管理、及境外公司大華新瑞、兆豐新媒、德潤、新同瀛等多家公司，藉由開立不實發票虛灌廣告費。

經查，周、郭、吳、林等人，藉此掏空台灣及香港真好玩1億728萬餘元，事後林男和其他配合廣告商則可抽取6.5至10％的手續費，剩餘款項再透過人頭帳戶層層轉匯至周、郭等人私人口袋。