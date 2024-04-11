影／桃園債務男住家遭毆 警逮3嫌依傷害、恐嚇罪擴大偵辦

桃園市八德區一名26歲唐姓男子昨傍晚在住家遭毆打，警方獲報到場3人已經離開，對此員警在興豐路查獲涉案車輛，但車上僅剩1嫌，員警將人帶回派出所，隨即再通知另外2嫌到案，後續將依傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌擴大偵辦。

警方調查，26歲唐男因債務糾紛，昨傍晚6點多在八德區新興路住家遭3名男子毆打，過程中鄰居聽聞吵鬧聲報警，但警方到場時3男已經離開，警方隨後通報攔截圍捕，約晚間7點多在興豐路攔查涉案車輛，但車上僅有一名28歲呂姓男嫌，另外2嫌已經離開，晚間警方分別將27歲吳姓男嫌及25歲陳姓男嫌通知到案。