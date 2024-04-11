影／桃園債務男住家遭毆 警逮3嫌依傷害、恐嚇罪擴大偵辦
桃園市八德區一名26歲唐姓男子昨傍晚在住家遭毆打，警方獲報到場3人已經離開，對此員警在興豐路查獲涉案車輛，但車上僅剩1嫌，員警將人帶回派出所，隨即再通知另外2嫌到案，後續將依傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌擴大偵辦。
警方調查，26歲唐男因債務糾紛，昨傍晚6點多在八德區新興路住家遭3名男子毆打，過程中鄰居聽聞吵鬧聲報警，但警方到場時3男已經離開，警方隨後通報攔截圍捕，約晚間7點多在興豐路攔查涉案車輛，但車上僅有一名28歲呂姓男嫌，另外2嫌已經離開，晚間警方分別將27歲吳姓男嫌及25歲陳姓男嫌通知到案。
對此警方指出，26歲唐姓男子昨晚6點多在八德區新興路遭毆打，員警獲報後前往並通報攔截圍捕，晚間7點多在八德區興豐路攔查到涉案車輛，目前已查獲三名嫌疑人到案，後續將依傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌擴大偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言