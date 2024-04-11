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買保時捷911超跑...里程竟多1倍 車商挨告合約「多一條」安全下莊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黎姓男子花190萬元購入15年的保時捷911跑車，卻發現里程遭人變造，從15萬餘公里被改為8萬多公里，黎男質疑二手車行詐欺，氣得對車行林姓負責人及陳姓、吳姓業務提告，檢方偵辦時，發現林等人在黎男購車時，就已強調里程僅供參考，考量雙方已達成調解，處分3人不起訴。

黎男購入的保時捷911跑車，當時牌價約值700多萬餘元，過了15年，仍有190萬元殘值，黎看到車行出售，從北部南下商購，成功於去年6月入手圓夢。

黎男將車輛開回家後，上監理站查詢車輛里程數，卻發現該車里程數早破15萬公里，但車輛儀表盤顯示里程卻僅8萬多公里，質疑車行變造里程，讓他買到高里程的二手車，氣得對林姓負責人及陳姓、吳姓業務提告詐欺。

雄檢偵辦時，林女喊冤，稱她只是掛名負責人，不參與車行業務；陳男、吳男則稱該車前年12月購入時，里程就顯示7萬多，保養單也顯示里程為7萬多，當時黎要購入時，也請他一定要南下試車，並強調老車里程僅供參考。

檢方依據吳男與黎男的對話紀錄，認為兩人磋商時，吳確實有跟黎強調「這台車也15、16年了，沒辦法知道第一手車主狀況，尤其是外匯車，里程都只能參考，至少前1、2任車主都有保養工單，里程確實未變。

檢方認為，黎男簽下的購車合約中，車行已註明「車齡已久，表頭公里數程僅供參考」，因吳男、陳男與黎男討論時，均以前任車主資料為主，未向黎保證公里數，難認有施用詐術，考量雙方已達成調解，車行並未迴避責任，處分3人不起訴。

911超跑是許多男人夢想，圖為檢方拍賣查扣的911跑車。本報資料照片
911超跑是許多男人夢想，圖為檢方拍賣查扣的911跑車。本報資料照片

車主 車行 里程數

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