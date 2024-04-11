台中徐德益桶屍案共犯今逃無期...更一審改判10年2月至20年

台中市男子徐德益私吞300多萬元土地交易款，栽贓蔡姓少女，夥同蔡女男友王閔正割斷她脖子裝桶棄屍，徐另因詐欺案件，夥王等人，槍殺黃姓證人，以鹽巴、水泥將黃裝桶封屍。王閔正在一、二審時，被認定涉犯殺人、遺棄屍體罪判無期徒刑，最高法院去年底撤銷2個殺人罪，發回台中高分院，更一審今早宣判，撤銷王涉犯兩個殺人罪的無期徒刑宣判，改分判20年、褫奪公權10年，以及10年2月徒刑，未定應執行刑。

針對徐德益共犯王閔正共同犯下兩桶屍案，全案在去年底由最高法院發回台中高分院更一審，更一審今天上午宣判，仍認定王涉犯與未成年人共同犯殺人罪，不過兩犯行的刑度都減輕，從無期徒刑改判為20年徒刑、褫奪公權10年，以及10年2月徒刑，未定應執行刑。

最高法院在去年底撤銷王閔正涉犯兩件殺人罪的無期徒刑宣判，發回台中高分院更一審，理由是王涉犯殺蔡姓少女部分，僅引述蔡在徐德益住處時，假借神明名義對他騙錢的供述，加上蔡與前男友仍有聯繫，因此導致王不滿，萌生殺意，不過前審沒有說明判決依據，於法未合。

最高法院指出，另外，王涉犯共同殺害黃姓男子部分，前審也未審酌，王等人對黃綑綁、對其注射海洛因時，王等人是否同時觸犯以強暴或其他非法之方法，使人施用第一級毒品罪，前審也未說明論述，也有判決不適用法則的違法。

檢警調查，徐德益（35歲）2016年和王閔正一起從事土地買賣、貸款，兩人和徐的陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）花光300多萬元的土地交易資金，被委託人一再追討仍無力還款，最終栽贓蔡女捲款潛逃，

徐德益、王閔正等人2017年5月間朝蔡女灌酒，徐假借神明起乩指責蔡女不知檢討，並和王壓住蔡女手腳，由陳女拿鐵鎚重擊蔡女頭部，再由王接手猛打，徐還拿剪刀刺蔡女胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷蔡女頸部，將遺體裝進塑膠桶內，載往徐的老家藏放。

徐德益、王閔正等人2018年因賣掉何姓男子的土地獲利2690萬元，挨告詐欺取財罪嫌，一行人擔心黃姓男子出庭證詞不利，2019年6月5日趁黃開完庭返家途中，開車押走帶到養狗場痛毆，並用針筒注射海洛因，再朝黃的頭部開槍射殺，最後把遺體套垃圾袋倒鹽巴、裝桶以水泥封住，棄置苗栗銅鑼的某處竹林。