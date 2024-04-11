殯葬大亨、龍巖創辦人李世聰妻子被控盜用印文 「無罪」確定

已故龍巖集團創辦人李世聰生前被檢舉挪用公益捐款，檢調查辦還其清白，意外查到李妻、福澤慈善基金會董事長劉萍盜用基金會董事高芳育的印文，依偽造文書罪起訴劉女，台北地方法院認劉女犯罪事證不足，判無罪。台灣高等法院認為劉萍無盜用印章、印文犯意，駁回檢方上訴，劉女無罪確定。

李世聰（65歲）2023年3月8日病逝，早在2021年即傳出李罹神經膠質細胞瘤（GBM）第4期，他曾發下豪語「要當殯葬業的台積電」。

李世聰被檢舉利用公益捐款名義將龍巖公司的2100萬元挪至龍巖基金會，再轉至福澤慈善基金會，檢方偵結後，處分李世聰、劉萍不起訴。

不過，檢調發現劉萍2013年涉未經高芳育的同意，擅自使用高的印章，分別在2013年至2019年編製收支結算表、目的事業支出明細表、平衡表等業務報告書時，盜蓋印文，檢方依偽造文書罪起訴她。

因北院判劉萍無罪，檢方上訴，仍主張劉萍在各項會計報表、業務報告書製表簽章欄、執行長簽章欄或主辦會計簽章欄盜蓋印文，損害高芳育與台北市政府社會局稽查管理福澤基金會正確性，犯刑法盜用印章、印文罪。

高院審理後認為，福澤基金會除劉萍和董事外，沒有其他專責財務、會計、行政人員，高芳育接任母親職務，自2009年起擔任基金會董事，知道劉萍將為董事刻印使用於基金會相關業務及財務，且依財團法人法第25條第1項、第29條及福澤基金會捐助章程第11條規定，檢察官所指各項會計報表及業務報告書，性質上屬董事會職權範疇。

前後擔任基金會的黃姓、劉姓董事也持相同意見，高院認為在高芳育同意擔任福澤基金會董事的情況下，以二人具有相當信賴關係，又未見高芳育對於自身擔任董事有何限制或排除權責範圍的意思，劉萍認知已得到高芳育概括授權。