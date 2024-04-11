床上沾不明黏液...竟是噁室友闖入打手槍射在棉被上

台中柯姓男子自稱和陳姓室友有過節，去年見陳外出忘了鎖門，竟然闖入其房間在內閒晃，甚至異想天開躺在對方床上掏出自己生殖器打手槍，最後射精在陳的棉被、床單上藉此報復，後來陳回家發覺床上有黏液乾掉痕跡報警才曝光，法院依侵入住宅、毀損等罪判柯拘役40日，可上訴。

檢警調查，柯男（24歲）和同棟不同層樓的陳姓室友有嫌隙，他為了報復對方趁陳2023年3月30日出門不在時，偷偷跑到他住處外又發現大門沒上鎖，就直接潛入房間還大喇喇躺在他床上。

但柯男仍意猶未盡，躺在陳的床上掏出自己生殖器打手槍，最後還射精在陳男的棉被、床單上，後來對方回家發現屋內有不明人士留下的口罩，仔細觀察又驚覺床上經然沾有黏液乾掉的痕跡，報警調閱監視器後才發覺遭闖入。

檢方訊時，柯男均坦承不諱，並表示不滿陳姓室友才會他外出時入侵房間，還躺在他床上手淫，檢方比對現場監視器、照片等，認為柯犯嫌明確，偵結依毀損、侵入住宅等罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。