聽新聞
test
0:00 / 0:00
床上沾不明黏液...竟是噁室友闖入打手槍射在棉被上
台中柯姓男子自稱和陳姓室友有過節，去年見陳外出忘了鎖門，竟然闖入其房間在內閒晃，甚至異想天開躺在對方床上掏出自己生殖器打手槍，最後射精在陳的棉被、床單上藉此報復，後來陳回家發覺床上有黏液乾掉痕跡報警才曝光，法院依侵入住宅、毀損等罪判柯拘役40日，可上訴。
檢警調查，柯男（24歲）和同棟不同層樓的陳姓室友有嫌隙，他為了報復對方趁陳2023年3月30日出門不在時，偷偷跑到他住處外又發現大門沒上鎖，就直接潛入房間還大喇喇躺在他床上。
但柯男仍意猶未盡，躺在陳的床上掏出自己生殖器打手槍，最後還射精在陳男的棉被、床單上，後來對方回家發現屋內有不明人士留下的口罩，仔細觀察又驚覺床上經然沾有黏液乾掉的痕跡，報警調閱監視器後才發覺遭闖入。
檢方訊時，柯男均坦承不諱，並表示不滿陳姓室友才會他外出時入侵房間，還躺在他床上手淫，檢方比對現場監視器、照片等，認為柯犯嫌明確，偵結依毀損、侵入住宅等罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院審酌，柯男犯後坦承，但沒有和陳和解，考量柯犯罪的動機、目的及手段，並斟酌他高中畢業、從事服務業等一切情狀，依侵入住宅罪、毀損罪，各判他拘役20日、30日，應執行40日，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言