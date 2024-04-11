統神被「感化」為失言道歉 李正皓：苗博雅是真的厲害
知名實況主「亞洲統神」張嘉航日前評論黃子佼事件不當言論引起譁然，他昨開直播挑戰台北市議員苗博雅，反而被對方耐心感化，他今天凌晨在臉書坦承自己無知，公開道歉。對此，政治評論員李正皓在臉書表示，苗博雅是真的厲害。
李正皓表示，昨天他直播時說，如果統神打給他要求辯論，「我會直接嗆他XXX，然後掛電話」。會這樣說，是因為他認為辯論「統神的言論有沒有錯」，跟辯論「太陽是不是從東邊升起」一樣無聊，「不要浪費我時間，統神要辯論去跟封殺他的廠商辯論比較有意義」。
李正皓表示，面對統神，他的心態是大人對屁孩的「不耐煩感」 ; 「但阿苗不一樣」，苗博雅面對張嘉航是大人對屁孩的「責任感」，這境界真的不同，真的厲害。
網友表示，「我聖苗瑪麗亞就是讚」、「大人對屁孩抱著責任感，阿苗可說是個有母愛的人，她遇到來跟她吵架的人多了，找碴跟鬼打牆的都有，無論名人還是平民，她都有耐心條理說服對方」、「30幾分鐘的開光」、「根本是超度啊」、「統神可能上輩子有燒香，遇到一個菩薩等級跟他耐心開示」、「阿苗辯論的態度從容應對，諄諄教誨，真的很偉大」、「昨天看完感覺是學生對上好老師」、「請問要修行多久才能到那個境界」、「阿苗真的是法律人」。
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