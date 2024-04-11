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兩度挑公寓縱火燒死人辯「智障」要求無罪 高院仍判14年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃市龜山區復興路一段公寓去年10月13日凌晨3點31分發生火警，檢警查出27歲陳姓男子涉嫌點燃打火機縱火釀1死6傷。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區復興路一段公寓去年10月13日凌晨3點31分發生火警，檢警查出27歲陳姓男子涉嫌點燃打火機縱火釀1死6傷。記者陳恩惠／翻攝

陳姓男子2022年9月、10月凌晨分別在桃園市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓縱火，前案燒毀雨衣、瓦斯桶，後案導致印尼籍女看護慘死，還有6名住戶分別嗆傷、燒燙傷，桃園地方法院依放火燒燬住宅以外之他人所有物、殺人罪判陳14年徒刑，刑後監護5年。陳上訴要求改判無罪，台灣高等法院今駁回。

陳自幼罹患中度智能障礙，被診斷出有行為規範及情感等障礙症，國小三年級出現行為問題，高中開始偷竊、放火，但他仍有基本溝通理解及生活自理能力。陳明知不可縱火，卻先在2022年9月3日凌晨2點於龜山區萬壽路一段某瓦斯行以打火機點燃雨衣，燻黑瓦斯桶。

同年10月13日凌晨3點31分，陳到龜山區復興路一段集合式公寓時，隨手拿取機車上的雨衣，在樓梯間內點燃後離開，火勢除延燒至騎樓內的機車和高壓電板，也順勢向上延燒，住在公寓3、4樓的黃姓夫婦、夏男、張女、林男、張男等6人或因聞到濃煙、或因屋外燃燒聲響驚醒，倉促下樓逃生、或待等待救援。印尼籍看護友莉逃至頂樓樓梯間，卻因大火、濃煙而來不及逃，全身大面積三度灼傷，熱休克不治。

桃院認為陳在公寓1樓共用樓梯間拿打火機引燃雨衣，經消防隊搶救後，公寓樑、柱、屋頂及支撐壁等主要結構沒坍塌、傾圮，未達「燒燬」程度，陳觸犯放火燒燬現供人使用住宅未遂罪、被害人友莉逃生不及的殺人罪和黃姓夫婦、夏男、張女、林男和張男等6個殺人未遂罪。

桃院審酌陳雖是中度智能障礙，但他知道不該縱火及縱火的後果，卻先後在兩處公寓共用樓梯間用打火機點燃雨衣，不顧現場居民眾多、一樓有瓦斯行，考量陳無業、與雙親同住，母親無法提供適當管教或勸導，長期束手無策，且有多次縱火紀錄，判14年刑且刑後監護5年。

高院審理時，陳主張因心智缺陷，符合刑法第19條第1項要件，法官應判他「無罪」。但高院審理後認為一審認事用法無誤，駁回陳上訴。

陳姓男子2022年9月、10月凌晨分別在桃園市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓縱火，前案燒毀雨衣、瓦斯桶，後案導致印尼籍女看護慘死，還有6名住戶分別嗆傷、燒燙傷。資料照片。記者王宏舜／攝影
陳姓男子2022年9月、10月凌晨分別在桃園市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓縱火，前案燒毀雨衣、瓦斯桶，後案導致印尼籍女看護慘死，還有6名住戶分別嗆傷、燒燙傷。資料照片。記者王宏舜／攝影

公寓 縱火

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