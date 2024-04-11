獨／高雄離譜狼師寄生國小社團綑綁性侵童 「不認罪」延押理由曝

校園一隅。記者古和純／攝影

北高雄驚爆某國小20年正式教師竟性侵雙位數以上男童，高雄市議員白喬茵怒指，校方及教育局直到去年才知情，猶如「校園版的黃子佼」權勢逼迫男童就範還拍下殘忍性侵過程，去年9月檢方聲押狼師獲准，隔月即偵結起訴，橋頭地院表示，該師否認犯行，且難保該師再次犯行，因此，裁定延押。

近日高雄某國小幼稚園家長群組有網友貼文，指稱北高雄某國小正式男教師，20多年來性侵數十名小學男童，讓這名家長怒轟「校園安全網」漏大洞！

「為什麼惡魔會藏在學校20年，為何有辦法容忍一個校園版的黃子佼，沒被揪出來？」白喬茵昨早質詢教育局長謝文斌時表示，該師離譜行徑讓人毛骨悚然，高市教育局證實，這起校園性平案在去年3月15日被揭露後，該國小隨即按相關程序於24小時內通報處理，但直至6月21日，該師才被學校停聘接受檢警調查。

謝文斌說，因為發生在社團，已停止該師在社團的活動，調查仍在進行為保障師生兩造權益，經3月中通報至6月下旬期間，該師除社團授課外，仍有其他教學課程，不過隔離該師與受害童，確保被害行為人不會被加害者接觸。

橋頭地檢署表示，這起妨害性自主案件於10月3日偵結起訴，共27罪，確認至少16人受害，案發當時分別為未滿14歲兒童及未滿18歲的青少年，從該師被查扣電腦主機及手機中，發現該師拍攝錄製大量不雅照及相片，罪嫌重大，因此檢方訴請法院從重量刑。

依據事證，橋頭地方法院表示，該師涉犯涉犯刑法第227第1、2項、兒童及少年性剝削防制條例第36條第1、3項、修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項、修正前兒童及少年性交易防制條例第27條第1、4項等罪之犯罪嫌疑重大。

由於，該師利用身為國小社團老師身分，多年來，陸續要求多位被害學童服從脫衣、綑綁等行為，並拍攝照片之命令，顯見該師再犯可能性極高；且他否認主觀犯意，還聲請傳訊證人，若未予以羈押並禁止接見、通信，難以避免影響證人之虞，有刑事訴訟法羈押原因，且非予羈押，顯難確保他不勾串證人及再犯類似案件，因此，該師移審後仍被羈押。

不過，本案審理已過5個多月，目前該師仍被法院裁定延押，法院表示，延長羈押理由是依據卷內事證，原本合議庭認定該師有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，不過，因後續已無再傳喚相關證人的必要，因此，已無勾串證人之虞，但羈押原因及必要性仍存在。