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送禮金賀入厝認非買票 東港鎮長獲判當選有效確定

聯合報／ 記者張議晨潘欣中／連線報導

屏東縣東港鎮長黃禎祥賄選，一審屏東地院判決當選無效，黃上訴後，判決當選有效。圖／報系資料照
屏東縣東港鎮長黃禎祥賄選，一審屏東地院判決當選無效，黃上訴後，判決當選有效。圖／報系資料照
屏東縣東港鎮長黃禎祥被控在參加選民入厝餐會時，趁機致贈1600元紅包買票，當時黃的對手林漢丑質疑黃買票勝選，對黃提起當選無效之訴。一審屏東地方法院判決黃禎祥當選無效，高雄高分院昨宣判，廢棄原判決，黃禎祥當選有效確定。

黃禎祥昨天說，參加入厝餐會，沒有偕同競選團隊，是基於私交到場祝賀並致贈禮金；他感謝司法還他清白，也放下心中一塊石頭。

林漢丑提起當選無效之訴主張，黃禎祥在2022年11月5日晚間9時許，未受邀請出席選民的入厝餐會，當場拿出1600元向舉辦餐會的選民行賄，已涉嫌買票。

屏東地院審理時，黃禎祥喊冤，稱他本就認識入厝餐會的選民，當天基於私交到場，並致贈禮金，沒有交付賄款影響選情，此部分經屏東地檢署處分不起訴，高雄高分檢也駁回再議，可見並未構成賄選

收下紅包選民否認跟黃禎祥熟識，稱是經由朋友介紹才認識黃，當天僅邀親友、廠商參與新居入厝，並未邀請黃禎祥；原本預計不收紅包，但黃堅決要送，他也說選舉期間這樣不好，是剛好其他朋友也有包紅包，他才收下。

法官認為黃在偵辦、審理期間供詞反覆不一，依據選民供述，是在黃禎祥參選後經友人介紹認識，兩人並無任何交情，黃到場向與會者拜票，散場前交付1600元，讓選民產生心理壓力，藉此影響投票意向，已構成賄選，判他當選無效。

黃禎祥不服上訴，高雄高分院合議庭認為1600元是民間禮金，不是買票行賄所用，不構成賄選，昨改判當選有效確定。

屏東縣 當選無效 紅包 賄款 賄選

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