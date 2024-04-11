辦案涉勾結業者詐公費 台中2警交保

台中市警察局。記者曾健祐／攝影 台中市警察局少年隊田姓、張姓2名偵查佐，涉嫌在偵辦刑案期間，和民間監視器業者合作，以浮報、虛報租借器材數量等開立不實發票，詐領台中市政府刑事辦案工作費；檢方前天搜索少年隊後，複訊後田、張各10萬元交保，2名業者6萬元、3萬元交保。

據了解，田姓、黃姓偵查佐於2022年間，因偵辦刑事案件需要向監視器業者承租器材，卻和對方掛鉤，在租借數量上明顯浮報實際需求數量，業者也配合開立不實發票，藉此讓2名偵查佐向台中市政府詐領金額。

由於檢舉事證明確，檢調警9日搜索少年隊、涉案洪姓業者及其黃姓員工，4人配合調查，但就是否有貪汙犯意有所爭執；初步了解田、張涉貪金額可能不到5萬元，實際數字待清查。

檢察官訊問後，認為田姓、張姓偵查佐，及洪姓、黃姓業者等人均涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法公務員登載不實、業務登載不實及違反商業會計法等罪嫌重大。

但檢方認為4人均無羈押必要，訊後田姓、張姓偵查佐均各10萬元交保，洪姓、黃姓業者各6萬元、3萬元交保候傳。

有官警認為，辦案花費多，租借科技設備、交通費、餐費都需花錢，但辦案常遇突發狀況，「自掏腰包是常態」，有時為程序方便，可能就會涉用不實發票核銷，「不一定有貪汙犯意」。