聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦案涉勾結業者詐公費 台中2警交保

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中報導

台中市警察局。記者曾健祐／攝影
台中市警察局。記者曾健祐／攝影
台中市警察局少年隊田姓、張姓2名偵查佐，涉嫌在偵辦刑案期間，和民間監視器業者合作，以浮報、虛報租借器材數量等開立不實發票，詐領台中市政府刑事辦案工作費；檢方前天搜索少年隊後，複訊後田、張各10萬元交保，2名業者6萬元、3萬元交保。

據了解，田姓、黃姓偵查佐於2022年間，因偵辦刑事案件需要向監視器業者承租器材，卻和對方掛鉤，在租借數量上明顯浮報實際需求數量，業者也配合開立不實發票，藉此讓2名偵查佐向台中市政府詐領金額。

由於檢舉事證明確，檢調警9日搜索少年隊、涉案洪姓業者及其黃姓員工，4人配合調查，但就是否有貪汙犯意有所爭執；初步了解田、張涉貪金額可能不到5萬元，實際數字待清查。

檢察官訊問後，認為田姓、張姓偵查佐，及洪姓、黃姓業者等人均涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法公務員登載不實、業務登載不實及違反商業會計法等罪嫌重大。

但檢方認為4人均無羈押必要，訊後田姓、張姓偵查佐均各10萬元交保，洪姓、黃姓業者各6萬元、3萬元交保候傳。

有官警認為，辦案花費多，租借科技設備、交通費、餐費都需花錢，但辦案常遇突發狀況，「自掏腰包是常態」，有時為程序方便，可能就會涉用不實發票核銷，「不一定有貪汙犯意」。

台中市 檢察官 發票 監視器 警察

延伸閱讀

警核銷「刑案活動費」不實 基層：圖方便不一定想貪汙

債權工廠電纜線遭竊多次 台南商人投訴控屏警辦案消極

清明連假慘成「彩虹河」！鳳山溪將裝170支監視器 就怕有心人偷排汙

和監視器業者掛勾拿假發票詐公費 台中警局少年隊涉貪2交保

相關新聞

高虹安涉貪案／小兔：高鐵票10元手續費要助理自付

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨傳喚高前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟繼續作證。黃女證稱，高零用金帳看得清清楚楚...

辦案涉勾結業者詐公費 台中2警交保

台中市警察局少年隊田姓、張姓2名偵查佐，涉嫌在偵辦刑案期間，和民間監視器業者合作，以浮報、虛報租借器材數量等開立不實發票...

送禮金賀入厝認非買票 東港鎮長獲判當選有效確定

屏東縣東港鎮長黃禎祥被控在參加選民入厝餐會時，趁機致贈1600元紅包買票，當時黃的對手林漢丑質疑黃買票勝選，對黃提起當選...

路面坑洞釀禍？公務員騎重機摔車受傷提國賠 嘉院駁回聲請

張姓男公務員111年12月間騎重機行經台61線嘉義段爆胎摔車受傷，張男主張因路面坑洞造成，向管理的公路單位聲請國賠，嘉義...

誰決定？國會助理「零用金」支應民眾黨部 小兔作證：高虹安吧

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今繼續傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。黃女證稱，立委辦公室助理零用金...

高虹安3月以來4次北上出庭 竹市17名里長場外聲援

台北地方法院今天審理新竹市長高虹安任職立委期間涉詐助理費案件，高虹安請假北上出庭，預計到晚上結束。場外則依舊有多名里長到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。