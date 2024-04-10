誰決定？國會助理「零用金」支應民眾黨部 小兔作證：高虹安吧

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今繼續傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。黃女證稱，立委辦公室助理零用金的錢也會用在民眾黨部，「黨部不願付的，就從零用金出」。

黃惠玟在接受公訴檢察官廖彥鈞詰問時，作證零用金會支應黨部開銷，檢方進一步追問誰可以決定零用金可用於黨部？黃女證稱「應該是高虹安吧！」

黃惠玟舉例說，例如助理搭高鐵去台中的高鐵票10元手續費、黨部辦活動要給廠商搭舞台的錢的轉帳手續費、台中黨部拜拜買水果與金紙錢、開張的裝潢費，「只要黨部不願付的錢，就會從零用金出」。

黃惠玟說，她最後一次給高虹安看零用金總支出帳的時間，已經記不得，但帳內應有刪掉高虹安已回補的帳項，她後來將帳本交給李忠庭(高虹安另一前助理)，詳細的狀況應該由李忠庭去問高虹安。

高虹安偵查中筆錄認為黃惠玟的先生在監察院工作，黃女作證時否認此情，由於案情發展過程中黃女的先生數度被提及，黃女作證說「跟我先生有什麼關係啊？」還說到現在還會與先生聊天聊到零用金的事。

黃惠玟曾與高虹安的另名助理「Z9」吳達偉傳訊息，表示認知前立委李慶華涉貪案情中如果「退錢給助理就算貪」，黃女證稱，她沒有查過判決書，是看新聞得知的一種想法。

黃惠玟稱，高虹安曾教她如何記帳做表格，親自在筆電上操作，說「就是EXCEL的概念啊」，還自己在筆電上打下要給助理幾千、幾千、幾千元，再將筆電還她，而她會再把高虹安剛剛打上的幾千元發獎金數字抄下來，重新製成加班表。

黃惠玟說，高虹安發給助理的獎金多少無一定標準，發給王郁文的那次1380元是按本薪4萬6000元的3%算出來的 ，她一共領過3次獎金，但總數不到8000元，「我的薪水6萬2000元也從來沒有調整過」。

檢方問黃惠玟報加班依據為何？黃女說，高虹安辦公室真的很忙，高常私LINE她、王郁文做很多事，舉例說，高要給助理謝寧1000元獎金，謝女的表格就調到靠近1000元附近，沒有要發獎金部分，就把加班時間報46小時報到滿。