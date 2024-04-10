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衛福部BNT疫苗採購「破局」原因曝光 林全：要是我在政院也不會同意

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今傳喚東洋藥品董事長林全到庭作證，他說當時衛生福利部提出數量200萬劑，對方報價每劑78.36美元，價格確實太高，「要是我在行政院也不會同意」。

林全庭上指出，當初談好東洋、上海復星公司、BNT公司三方架構，就是疫苗由BNT直接從德國出口給東洋，金錢也是給BNT公司，再由BNT、上海復星自己討論利益如何分配，如此爭議較少。

林全說，第一次和衛福部洽談並沒有談及數量和金額，只是詢問衛福部此種交易模式是否可行，衛福部也必須查核東洋的能力、市場資格等，期間衛福部希望東洋提供正式授權，但取得正式授權，必須先給付約美元5000萬權利金，公司不可能同意。

林全說，之後是由BNT公司給效期為2周的短期授權書，讓東洋和政府談價格和數量，而衛福部在授權效期最後一天，口頭給出150萬至200萬劑的採購數量，東洋也用此數量和上海復星要求報價，但上海復星仍要求以1000萬劑來計算權利金，再加上冷鏈設備，成本非常高。

至於陳時中上月作證提及，2020年10月30日東洋曾提出公文，數量及價格為200萬劑、每劑78.36美元，且不含冷鏈費用及稅金；林全今天作證補充，每劑78.36美元是含冷鏈運輸，且加入以1000萬劑計算出權利金，價格才會那麼高。

林全當庭也提出東洋當時給衛福部的公文，但他認為涉及營業秘密問題，不適合公開閱覽或讓外界各自解讀。然而，林全認為，每劑78.36美元的價格確實太高，「不用說衛福部，要是我在行政院也不會同意」，最終沒有談成。

吳子嘉律師提出聲稱為BNT和衛福部之間的草約，內容記載數量為3000萬劑，金額為前200萬劑為每劑32美元，其餘為每劑28美元；林全說，他沒有看過這種價格，施俊良曾跟他提到過，認為應該是上海復星單方面的期待，3000萬劑則是BNT最大產能。

東洋藥品董事長林全（圖）下午因陳時中告吳子嘉案，被傳喚為BNT疫苗採購作證。記者曾原信／攝影
東洋藥品董事長林全（圖）下午因陳時中告吳子嘉案，被傳喚為BNT疫苗採購作證。記者曾原信／攝影

BNT 林全 衛福部 陳時中

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