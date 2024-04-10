酒醉鬧事遭移送！狂男脫序當庭飆罵檢察官三字經 還張嘴咬法警

台中許姓男子去年因酒醉鬧事，朝台中第六分局警員拉扯頭髮、咬膝蓋，被依妨害公務罪嫌移送台中地檢署接受複訊，未料許當庭對檢察官飆罵三字經，還說「神經病問什麼」，連被提解時都朝法警徒手攻擊，又張嘴狠咬對方肩膀，法院再依2個妨害公務罪判他8月徒刑，可上訴。

檢警調查，許男（36歲）2023年7月27日因涉犯妨害公務罪嫌被逮，移送至台中地檢署拘留所的臨時偵查庭，當時內勤檢察官開庭複訊時，許竟還大膽對檢察官辱罵三字經，還說「你是白痴喔」、「Ｘ，神經病問什麼」、「看三小，白痴喔」，及「白痴喔，ＸＸＸ」等語。

後來經中檢的法警將許男提解辦理限制住居時，許又對執行戒護勤務的歐姓法警徒手攻擊，甚至張嘴狠咬歐的左肩膀，造成歐左肩有開放性傷口。

檢方事後再傳訊許男均未到庭，但有相關監視器、醫院診斷可佐，偵結再依妨害公務、侮辱公務員等罪嫌將許向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌許男過去就有妨害公務前科，這次又當庭朝檢察官辱罵三字經，還徒手攻擊、張嘴咬法警肩膀等，審酌一切情狀後依2個妨害公務罪各判他4月、5月，應執行8月，得易科罰金。

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