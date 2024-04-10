影／騎樓擺桌椅屢遭檢舉 寧夏夜市燒烤店2人怒砸隔壁冰店

台北市寧夏夜市燒烤店老闆許姓男子懷疑隔壁冰店老闆黃姓男子，拍照檢舉自店違規在騎樓擺桌椅做生意，近日與員工王姓男子上門理論，持椅子砸毀冰店冰櫃，所幸未釀傷，警方獲報介入偵辦，通知許、王2人到案，依法送辦。

警方調查，35歲許男台北市大同區寧夏夜市經營燒烤店，因在騎樓擺設桌椅，屢遭檢舉，又因在隔壁經營米苔目冰店的45歲黃男，曾經持手機靠近店家拍照，懷疑是黃男檢舉，4月5日深夜與員工26歲王男前往冰店理論。

2人氣憤上門，對黃男爆粗口辱罵，王男還抄起椅子砸向店內，砸毀冰店內冰櫃玻璃，黃男見狀立即報警，轄區建成派出所員警4月6日凌晨0時許獲報，立刻趕赴現場了解狀況。

據悉，許男約1年前到寧夏夜市開燒烤店，開幕後幾乎每天都被檢舉，檢舉方式包含市話、手機檢舉。案發後警方介入，黃男坦承曾經用手機對燒烤店拍照，但並非用來檢舉，無奈遭人針對砸店，許、王2人到案則坦承犯行，警詢後依恐嚇、毀損、妨害名譽等罪嫌將2人函送士林地檢署偵辦。