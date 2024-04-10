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假發票詐領公款38萬9千元 金門前里長遭起訴
金門縣大洋里吳姓前里長涉嫌在2020年間里長任內，拿某工程行的假發票，以施作廟宇油漆防水工程為名，向金門縣環保局申請核銷，涉嫌詐領公款，金門地檢署接獲檢舉後，在去年11月進行偵辦，搜索吳姓前里長的辦公處所及手機執行搜索，檢方近日偵結，將吳姓前里長、與工程行的王姓負責人違反依貪污治罪條例等罪起訴。
金門地檢署今天表示，地檢署檢察官郭宇倢在去年11月起，指揮法務部調查局福建省調查處，偵辦金沙鎮大洋里吳姓前里長等人涉嫌詐領公款案件，經向法院聲請搜索票後，對吳男等人進行搜索，並向金沙鎮公所調取相關公文資料。
檢方認為吳姓與王姓被告均犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物、刑法第216條、第213條行使公務員登載不實文書、商業會計法第71條第1款填製不實會計憑證等罪，依法提起公訴。
檢方表示，經查，吳男在2020年里長任內，因該里依照「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」，得以申請金門縣環境保護局增列的新台幣38萬9千元回饋金，吳男為核銷該筆回饋金，明知該里轄內某宮廟才於同年10月完成牆面油漆防水工程，仍於12月10日以該里辦公處函文，向金沙鎮公所陳報不實的施作宮廟整體牆面修繕美化及防水工程計畫，經金沙鎮公所轉呈環保局，並經環保局同意補助38萬9千元。
吳男還找上金門某油漆工程行王姓負責人協助以該工程行名義，開立不實的油漆防水工程發票，發票金額為42萬元，再由被告吳男檢附該發票及宮廟竣工照片，向金沙鎮公所申請撥付回饋金，使金沙鎮公所相關承辦人員誤認該里確有委請該工程行施作，於2021年1月14日將38萬9千元匯至該工程行名下帳戶，王姓負責人於隔日提領出38萬9千元現金，到吳男住處交付給吳男。
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