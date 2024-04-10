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美食部落格質疑台南拉麵店「灌票」挨告 檢依加重誹謗起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南「北極星拉麵」去年獲選臉書粉專網友票選，名列「台南20名拉麵」，然而，擁有14萬人追蹤的美食部落客「愛吃輝」去吃後批評蔥太少、切不好，並PO文「聽說這間台南拉麵親友團去灌票的因素比較大」而挨告，他辯有看到網友留言，但提不出留言截圖，檢方依涉加重誹謗起訴。

店家認為，口味是主觀感受，被批評沒話說，但在其文章內刊登「灌票」等不實文字，足以毀損其名譽，因而報警提告。

「愛吃輝」陳姓美食部落客去年10月底在其臉書上發文「很遺憾，我被告了！」，指「在我們撰寫由台南式粉專票選第18名台南拉麵的店家後，收到店家老闆私訊表示蔥花爆彈拉麵沒有鋪滿不是他的決定，又回應因為蔥花比較貴沒辦法像照片一樣那麼多，是員工個人行為，並表示我說『聽說這間台南拉麵親友團去灌票的因素比較大』是造謠，但清楚回應他這是網路評價，並非我個人言論！」

他在文中「我深刻向這老闆道歉，我不該說這蔥花切的太粗比我乾兒子還要爛；我深刻向這老闆道歉，我不該介意蔥花太貴給太少；我深刻向這老闆道歉，我不該覺得摸手機再摸耳機然後去切肉煮我覺得不妥；我深刻向這老闆道歉，我不該因為可受公評之事實，就去寫出事實」。

檢警調查，陳在其經營臉書專頁「愛吃輝」內刊登「網友票選台南拉麵第18名，正負評兩極」之貼文，貼文內附加其經營部落格連結，該部落格內張貼有關店家列經營「北極星拉麵」文章，刊登「不過有聽說這間台南拉麵親友團去灌票的因素比較大」不實文字等，店家上網瀏覽而發覺該文章而報警處理。

陳於偵查中坦承有在其臉書專頁、個人部落格張貼該文字。他辯稱，是在臉書粉絲專頁「台南式」看到網友說該拉麵店有灌票的事，但提不出網友留言截圖。

「愛吃輝」陳姓美食部落客去年10月底在其臉書上發文「很遺憾，我被告了！」，訴說其事件原委。圖／翻攝自「愛吃輝」臉書。
「愛吃輝」陳姓美食部落客去年10月底在其臉書上發文「很遺憾，我被告了！」，訴說其事件原委。圖／翻攝自「愛吃輝」臉書。

台南 拉麵

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