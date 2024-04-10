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彰化男毒駕122公里高速撞死下班警 二審今維持國民法官認定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣男子吳柏翰曾因酒駕被判刑，去年大年初二，吳在車內吸食安非他命後，開車上路，行經彰化市彰興路一段，以時速122公里的高速，撞上騎機車剛下班的警員高偉倫，全案一審由國民法官審理，判吳8年6月徒刑，經上訴台中高分院後，今駁回上訴，維持一審原判。

判決指出，彰化縣男子吳柏翰（38歲）曾因酒後不能安全駕駛的公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，但他在去年1月22日下午3時許，先在轎車內吸食安非他命，隔天清晨7時許，吳開車上路，期間藥性發作，數度闖紅燈，行經彰化市彰興路一段，接近聖安路的交岔路口時，吳以時速122公里高速，撞上剛下班騎機車的彰化警分局快官所警員高偉倫（28歲），高送醫急救後身亡。

此案一審由彰化地院國民法官審理，國民法官審酌，吳在施用毒品達到不能安全駕駛之情況下，執意駕車行駛於路上，無視公眾往來安全，且於此案違規情節還包含，無照駕駛、超速、未注意車前狀況、闖紅燈，吳過失情節嚴重，而被害警員無任何肇事因素，還造成被害警員死亡結果及其等家屬永久傷痛。

國民法官指出，吳柏翰在肇事後曾下車察看被害人，並未離開現場，仍有基本的良知，另也在案件審理時坦承犯行，在偵查中也承認施用毒品、違規駕車造成被害人死亡等犯後態度，依公共危險致人於死罪，判刑8年6月。

吳柏翰不服一審判決，提出上訴，台中高分院由審判長法官郭瑞祥、陪席法官梁堯銘、受命法官王鏗普組成的合議庭審理，今早宣判。

二審認為，前審已經國民法官與職業法官過半數意見評決，所量處刑度也無輕重失據或偏執一方之不當，自應予以尊重，檢察官上訴意旨指摘原審認事用法錯誤及量刑過輕、吳柏翰上訴意旨指摘原審量刑過重，都無理由，應予駁回，仍可上訴。

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彰化縣男子吳柏翰吸毒後開車，去年1月間高速撞死警員高偉倫，台中高分院今駁回上訴，仍判吳8年6月徒刑。圖／讀者提供
彰化縣男子吳柏翰吸毒後開車，去年1月間高速撞死警員高偉倫，台中高分院今駁回上訴，仍判吳8年6月徒刑。圖／讀者提供

國民法官 毒品 車禍

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