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影／司改會要求修改監所外部視察小組遴選委員辦法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

2020年7月15日新《監獄行刑法》及《羈押法》施行後規定各監所應獨立設立「外部視察小組」，但視察委員的遴選卻有球員兼裁判等弊病，民間司改基金會常委羅士翔等人今天舉行記者會要求第3屆委員的遴選應加以改革。

羅士翔表示第1屆外部視察委員遴選時，51個矯正機關中，高達67%有34個監所外部視察小組所有的委員都是監所自己找的，完全沒有任何外界推薦的委員，容易發生球員兼裁判的亂象，原本讓陽光照進監所的法案無法發揮作用，第2屆辦法雖然有修正，但是很多由監所推薦的委員卻轉由民間推薦，致遴聘問題之根源未除，從而產生後續亂象。希望在第3屆委員遴選時能再防堵弊端，揭露遴選委員利益衝突資訊與落實遴選規定，以確保外部視察小組的外部性與獨立性。

民進黨立委沈伯洋（右三）、民間司法改革基金會常務執行委員羅士翔（左三）等人今天舉行記者會，要求改革各監所外部視察小組遴選委員的辦法，避免球員兼裁判的亂象。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委沈伯洋（右三）、民間司法改革基金會常務執行委員羅士翔（左三）等人今天舉行記者會，要求改革各監所外部視察小組遴選委員的辦法，避免球員兼裁判的亂象。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委沈伯洋（左二）、民間司法改革基金會常務執行委員羅士翔（左一）等人今天舉行記者會，要求改革各監所外部視察小組遴選委員的辦法，避免球員兼裁判的亂象。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委沈伯洋（左二）、民間司法改革基金會常務執行委員羅士翔（左一）等人今天舉行記者會，要求改革各監所外部視察小組遴選委員的辦法，避免球員兼裁判的亂象。記者潘俊宏／攝影

司法改革 監獄 記者會

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