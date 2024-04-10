歸仁圓環駁火釀一死 槍手當庭捧200萬現金求和解

綽號「瘋狗彬」張旭彬等人前年6月與洪啟文喝酒時發生口角，張聯繫吳豐雄邀洪等人談判，兩派人馬在歸仁圓環駁火至少35槍，洪、吳均中彈，洪送醫不治，一審吳被判13年、張則判4年6月上訴，台南高分院今開辯論庭，吳捧200萬現金表達和解之意，但與死者家屬所提仍有落差。

鑑於雙方有意和解，經院方出面調解，吳籌措200萬元，死者家屬則提出600萬賠償金額，調解未果，吳仍透過友人出面斡旋。上午開庭時，吳捧200萬現金到場，洪妻說，雙方金額上無法達成共識，再加上最近家裡辦喪事很忙，無心思考此事。律師說，如達成和解，再向庭上呈報。

吳豐雄僅就量刑上訴，他否認有殺人犯意，指正當防衛，請求法官從輕量刑。他說，他是中槍後才會予以反擊，目前積極和對方和解，但在金額上無法達成共識，他有小孩和家庭，如在能力範圍許可下會盡量借錢，請庭上給他機會，可以彌補被害人家屬。

張旭彬否認非法持有改造槍械，主張無罪。然而，同案江、游姓兩男原審被判無罪，經檢方上訴，江、游也主張無罪。

檢察官指出，吳雖主張正當防衛，但自死者身後開槍，經專家鑑定認影像過於模糊，無法判斷其開槍順序，依現有事證至少同時開槍，吳並不適用正當防衛。

洪妻律師認為，是吳先對洪開槍的，且吳等人供稱第一槍朝對方轎車開致後玻璃窗受損，再加上該彈道與洪車輛行進方向不符。即便第一槍是誰開的無法判定，洪將車開走時，吳還換彈匣從後掃射，致郵局彈痕纍纍，原審認防衛過當，家屬無法接受。全案預定5月28日宣判。

檢警調查，洪男前年6月9日凌晨與綽號「瘋狗彬」張男位在安平區租處飲酒時發生口角糾紛，張涉持酒杯丟向洪，洪自認面子掛不住，反嗆「好膽來歸仁！」，雙方約在歸仁圓環談判。張通知小弟吳男、游男搭乘江男所開的白色豐田轎車前往，洪則搭楊姓友人所開黑色BMW黑色轎車赴約。

清晨5時許，洪抵達圓環時，發現對方白色車輛已停在小北百貨店前，坐在駕駛座旁的洪搖下車窗，持改造手槍開槍。吳也從駕駛旁座位起身，取出突擊槍走向洪互開，洪得知中槍後，即由楊開車駛離現場，吳見狀還補了數槍，直至巡邏員警聽聞槍響趕到現場，吳則搭乘江駕車逃逸。

警方追查，洪受傷被楊送奇美醫院急救，仍宣告不治。吳左腰中槍則被丟包在成大醫院急診室。

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