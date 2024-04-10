影／歇業店面暗藏德州撲克賭場 台南警凌晨破門逮13人
台南市蔡姓男子涉嫌在開山路歇業店面為掩護，在2樓承租招待所暗中經營德州撲克賭場，警方蒐證後昨天凌晨展開查緝，當場查扣賭資2萬5千多元、抽頭金1萬多元及撲克牌賭具、點鈔機等證物。警詢後蔡男等4人依涉嫌營利賭博罪法辦；另江姓等9名賭客依違反社會秩序維護法各裁罰5000元。
警方接獲社區民眾通報，中西區開山路某歇業茶飲店樓上深夜時有陌生人等出入，經台南市警二分局博愛所及偵查隊派員探查，研判藏匿有職業賭博。案經持續監控並聲持搜索票，昨天凌晨4點多持破門器材，破壞樓下通道鐵門攻入查緝。
「不要動！」員警迅速攻入，一群正在牌桌上賭徒在喝斥聲中，驚嚇中高舉雙手直呼不敢，經調查賭場以德州撲克來聚賭營利，並以1比1方式以現金兌換籌碼參賭，負責人則向每局贏賭者抽取5％抽頭金來非法營利，3月中旬迄今共計聚賭3次、抽頭營利約計10萬多元。
當場查獲賭場負責人蔡姓男子（29歲）、連姓（34歲）及詹姓（27歲）2名男工作人員及張姓女荷官張女（27歲）及江姓賭客9人共13人，涉以德州撲克非法聚賭。現場查扣賭資2萬5千多元、抽頭金1萬多元及撲克牌賭具、點鈔機、監視器主機及鏡頭等物後依法究辦。
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