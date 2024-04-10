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鍾小平稱彭淮南要鄰居不得替郭台銘連署挨告 郭台銘撤告不起訴
去年總統大選期間，台北市議員鍾小平在政論節目指控「中央銀行前總裁彭淮南痛罵鄰居、要求鄰居不得為郭台銘連署」。彭淮南表示從無此事。郭台銘告鍾小平涉犯加重誹謗、加重妨害信用，台北地檢署受理偵辦，但郭台銘選後撤告，全案獲不起訴處分。
事件源於，鍾小平去年9月19日在政論節目「57爆新聞」指控，一名屋主租房給郭台銘作為辦公室，對此彭淮南痛罵鄰居，要求鄰居不得為郭台銘連署。
對此，時任郭台銘辦公室發言人黃士修及委任律師代表郭台銘至北檢，提告鍾小平涉嫌加重誹謗、加重妨害信用等罪。若鍾小平公開向彭淮南及郭台銘道歉，郭台銘會考慮撤告。
黃士修說，節目播出隔日，彭淮南曾致電郭台銘，表示他絕無鍾小平在政論節目上所述、無阻止任何人為郭台銘連署。
鍾小平則強調，自己只是轉述者，彭淮南也曾致電給他，請他還原事件始末。根據鍾小平轉述彭淮南說法，彭與屋主「林小姐」是鄰居，彭淮南認為「連署要身分證影本也很麻煩，你覺得連署這麼麻煩好嗎？」
檢方收案偵辦，不過，郭台銘已於今年選後撤回告訴，因加重誹謗與加重妨害信用等罪，屬於告訴乃論之罪，郭已撤告，全案處分不起訴。
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