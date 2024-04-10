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國三生割喉案乾哥、乾妹均未抗告 新北地院12日移送檢方偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月21日分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人均未提出抗告，宣示確定，新北地院已預定於4月12日移送檢方偵辦。據了解，因新北少年法庭移送案由為涉犯殺人罪，屆時檢察官可能重新聲押2人。

上月新北地院宣示裁定時，不願說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，僅證實2人為涉犯5年以上重罪，表示少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

新北市國三生校園割喉命案，涉嫌行凶的2名少年、少女，新北地院少年法庭已確定將移送檢方偵辦。記者蔣永佑／攝影
新北市國三生校園割喉命案，涉嫌行凶的2名少年、少女，新北地院少年法庭已確定將移送檢方偵辦。記者蔣永佑／攝影

檢察官 殺人

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