國三生割喉案乾哥、乾妹均未抗告 新北地院12日移送檢方偵辦

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月21日分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人均未提出抗告，宣示確定，新北地院已預定於4月12日移送檢方偵辦。據了解，因新北少年法庭移送案由為涉犯殺人罪，屆時檢察官可能重新聲押2人。

上月新北地院宣示裁定時，不願說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，僅證實2人為涉犯5年以上重罪，表示少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。