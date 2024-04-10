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星國AGK集團藉「拆分盤」吸金上億 台北負責人80萬交保

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北即時報導

新加坡金鑰匙集團AGK被控利用「拆分盤」招攬投資人，保證獲利25％，不法吸金上億元。調查局桃園市調查處昨天搜索約談台北服務中心負責人郭飛志、副手苗天蓉共7人到案，台北地檢署今晨依違反銀行法罪命郭飛志交保80萬元、苗天蓉交保50萬元，2人均限制出境。

同案約談的AGK台北服務中心幹部陳學慶交保30萬元、陳惟羚交保20萬元、簡悌豐交保10萬元；另幹部張登勝交保以10萬元、胡信群交保5萬元，5人同樣限制出境。

檢調指出，拆分盤可理解為只漲不跌的理財股票，根據新會員的進單量來推動價格上漲速度和拆分速度。拆分就是股票數量的增加，漲價就是價格越來越高。大部分投資人因為不理解，認為賺了高額利息，最後賠上本金血本無歸。過去有「藍天集團SKY拆分盤」宣稱是投資虛擬貨幣期貨，事實上是經過包裝的龐氏騙局，遭檢警偵辦。

據調查，AGK公司總部在新加坡，2014年2月審核通過臨時牌照，同年4月15日正式開盤，8月22日獲得正式牌照。AGK以精準的控盤享譽業界，是唯一一家營業4年多，沒有改變過制度，也未對接任何區塊鏈提現賣股的拆分平台，目前拆分25次，倍增6533倍，昨日搜索消息傳出震撼業界。

據調查，2017至2020年間，郭飛志於台北成立AGK服務中心，對外舉辦說明會，由服務中心的幹部、業務對投資者上課，鼓吹投資者投資AGK拆分盤，每投資30個月，保證獲利25%，期滿可領回本金，違法吸金逾億元，檢調蒐證後昨天兵分10路搜索，約談7人到案。

AGK台北服務中心負責人郭飛志副手苗天蓉。記者房荷庭／攝影
AGK台北服務中心負責人郭飛志副手苗天蓉。記者房荷庭／攝影
AGK台北服務中心負責人郭飛志。記者房荷庭／攝影
AGK台北服務中心負責人郭飛志。記者房荷庭／攝影

幹部 投資人 本金 虛擬貨幣

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