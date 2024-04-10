聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／有故事、沒證據 政治辦國安法案難定罪

聯合報／ 本報記者王聖藜

前台聯立委羅志明被控違反國安法二審又無罪。本報資料照片
前台聯立委羅志明被控違反國安法二審又無罪。本報資料照片
前台聯立委羅志明被控違反國安法二審又無罪。司法案件要定罪，靠的是證據，檢察官因「政治正確」起風辦案，通不過檢驗，「向心案」、「新黨案」都是如此，如今恐又添增一例。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉案遭限制出境四年，從涉嫌違反國安法開啟偵查序幕，再轉依洗錢罪起訴；向心獲國安法一案不起訴、洗錢一案無罪「雙確定」後解禁，返港向台灣司法機關提三起訴訟，形同對台灣檢方「政治辦案」的反撲。

新黨發言人王炳忠、台北市議員侯漢廷也捲入違反國安法案，被檢調控訴與陸方發展組織並危害國家安全；不過，檢調對王炳忠等與陸生周泓旭、大陸「不詳人士」的連結性舉證不夠充分，王炳忠等人亦獲判無罪確定。

近期中華婦女聯合會理事長何建華與媒體人包克明共犯國安法案，檢方起訴時，痛批何女與包「濫用民主」、「甘為統戰犬馬」，求刑話鋒犀利，但法官再次認定檢方缺乏犯罪證據，何女及包一審獲判無罪。

其中，何建華先前已分別被控違反公職人員選罷法、總統副總統選罷法，一、二審共獲判四個無罪；如今的國安法案一審無罪，何女已獲「第五個無罪」判決，檢方還要上訴，將決勝點逼到二審。

國安法案的偵察發動，是為維繫國家安全法益，何等重要；不過，違法要件中「意圖危害國家安全或社會安定」的定義，有解釋空間，執法者要以更強而有力證據支撐起訴的正當性，否則，沒有犯罪證據、只有犯罪故事，法官很難定罪。

兩岸關係在民進黨執政八年達到冰點，司法評估敵對勢力侵蝕國安，固然可「料敵從寬」，但刑事訴訟講求的是實證，檢察官本應憑證據起訴；若只憑上意起訴，或可一時煽風點火、製造亡國感，終究難逃法官心中那把尺的丈量。

侯漢廷 司法 周泓旭 國安法 王炳忠 羅志明

延伸閱讀

能否豁免雙重課稅？780億美元減稅案陷爭議 企業憂心影響台積電投資

苗栗竹南鎮長方進興涉當選無效 二審今駁回、判當選有效確定

前立委羅志明捲共諜案遭押142天 若無罪確定估可領71萬補償

賴清德延續蔡英文國安人事 綠委：穩定執政優先

相關新聞

為討債76萬一起分 新竹戰鼓團6人闖他家綁人亂棍打死

新竹市聯豐龍獅戰鼓團老闆兼教練張茗昱不滿劉姓男子積欠76萬元債務不還，去年1月對戰鼓團主管許男說：「誰能把這筆債務要回來...

現役軍人上網賣大冠鷲標本 與警面交被逮認罪獲緩刑

在空軍服役的顏姓軍人，去年在拍賣網站刊登出售「老鷹」標本，由於他張貼的是列為二級珍貴稀有保育類野生動物的大冠鷲照片，保七...

為讓助理保住農保...竹縣議員找妻當人頭 害她被判刑

新竹縣議員張益生為讓戴姓公費助理繼續保有農民健康保險投保資格，不因擔任議員助理遭退保，於是找來妻子闕女向新竹縣議會申報公...

苗栗竹南鎮長方進興涉當選無效 二審今駁回、判當選有效確定

苗栗縣竹南鎮長方進興被對手指控，涉在選舉期間，以變造鎮民代表會交議通知單公文書，張貼在臉書方式，誤導選民，也涉嫌在選前一...

做了2年試管…月嫂大力搖晃滿月女嬰 母親心痛將提告

基隆市蘇姓女子聘請月嫂王姓女子到宅服務，日前發現王女大力搖晃1個月大女兒，立即下樓質問並開除王女，將對王女提告。社會處表...

台南男帳戶半個月遭盜領167萬 調閱監視器竊賊竟是他

台南陳姓男子今年初將農會帳戶提款卡及密碼交付女友的王姓外孫，委託王到ATM代為提款5次，未料，王趁未歸還提款卡之際，每次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。