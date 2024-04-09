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為討債76萬一起分 新竹戰鼓團6人闖他家綁人亂棍打死

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市聯豐龍獅戰鼓團老闆兼教練張茗昱不滿劉姓男子積欠76萬元債務不還，竟找來5名團員將其活活打死。（圖非當事人，與新聞無關）。圖／取自新竹聯豐龍獅戰鼓團臉書
新竹市聯豐龍獅戰鼓團老闆兼教練張茗昱不滿劉姓男子積欠76萬元債務不還，竟找來5名團員將其活活打死。（圖非當事人，與新聞無關）。圖／取自新竹聯豐龍獅戰鼓團臉書

新竹市聯豐龍獅戰鼓團老闆兼教練張茗昱不滿劉姓男子積欠76萬元債務不還，去年1月對戰鼓團主管許男說：「誰能把這筆債務要回來、誰拿去分！」事後2人找來其他4名團員前往劉男家中將他綁架，並押回戰鼓團將劉男活活打死。新竹地院依傷害致死罪判張男等人4年8月不等徒刑。

判決書指出，張茗昱為討回76萬債務，去年1月14日下午找來許家瑋、王家文、田政賢、王振豪、王天志等人前往劉男新竹縣住家將他綁架，並以黑色膠帶貼住其雙眼、以束帶綑綁雙手大拇指並毆打，押至戰鼓團2樓置物間。

眾人分持木棍毆打劉男全身與手、腳關節處，並致電向劉父說：「我把人這樣帶回來，可是什麼都沒有，人再把他放回去，年後你如果都沒有人給我一個保障，我說實在我也是繼續這樣，跟笨蛋一樣...」等語。事後再由許家瑋等人在戰鼓團2樓輪流不定時看管劉男。

劉男因遭眾人毆打、凌虐而有嘔吐之情形，再因廣泛肌肉瘀傷、橫紋肌溶解、肌球蛋白血症等傷害引起代謝性休克死亡。許家瑋等人發現後，將劉男送至新竹國泰綜合醫院，並燒燬劉男衣褲、鞋子。抵達醫院後，許家瑋等人當場向醫護人員坦承有毆打劉男行為，經醫護人員報警處理。

法官審酌，6人不以合法方式索討債務，竟將被害人押至戰鼓團傷害致死，導致天人永隔、家庭破碎，犯罪危害重大且無可彌補，最終將張茗昱依共同犯傷害致人於死罪判刑4年8月、許家瑋2年6月、王家文2年2月、田政賢1年5月、王振豪3年10月、王天志1年5月。

債務 新竹 綁架

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