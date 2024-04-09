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台南男帳戶半個月遭盜領167萬 調閱監視器竊賊竟是他

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子今年初將農會帳戶提款卡及密碼交付女友的王姓外孫，委託王到ATM代為提款5次，未料，王趁未歸還提款卡之際，每次提領11萬至12萬元現金花用，約半個月提領共14次、計167萬元，行員通知陳後報警，法官認王犯非法由自動付款設備取財罪判處1年有期徒刑。

檢警調查，王是名水電工，為陳前女友的外孫，陳今年初將其農會帳戶提款卡及密碼交付王，委託王1月、2月到農會自動櫃員機代為提款5次。王未經陳同意，趁未歸還提款卡之際，接續提領現167萬多元，以供己花用，使用完畢後再將提款卡歸還。

後因農會職員發現該帳戶有異常出入，通知陳的二嫂後確認遭人盜領，陳報警處理，經警調閱相關監視攝影畫面，發現盜領者竟是王。

王坦承犯行，與陳等證人於警詢證述相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、監視攝影畫面照片、農會帳戶存摺及其歷史交易明細等，認事證明確。

台南地院審酌，王四肢健全，具正常工作謀生能力，卻不思以正當途徑取得財物，竟趁陳委託提款之際，盜領其帳戶內款項，顯見其漠視他人財產權，法治觀念薄弱，所領取款項金額不低，且均已花用完畢。法官認他犯非法由自動付款設備取財罪處1年，追徵未扣案犯罪所得167萬多元。

台南地院指出，王男竟趁陳男委託提款之際，盜領其帳戶內款項，所領取款項金額不低且均已花用完畢，法官認他犯非法由自動付款設備取財罪處1年。圖／本報資料照
台南地院指出，王男竟趁陳男委託提款之際，盜領其帳戶內款項，所領取款項金額不低且均已花用完畢，法官認他犯非法由自動付款設備取財罪處1年。圖／本報資料照

盜領 農會

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