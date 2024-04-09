SBL假球簽賭案黃鉉閔否認打假球 收柯旻豪5千元是獎勵金

前裕隆後衛黃鉉閔出庭否認打假球。記者蕭雅娟／攝影

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士檢依運動彩券發行條例、賭博、加重詐欺等罪起訴15人，今天第十名球員、前裕隆後衛黃鉉閔出庭，與其他球員供詞相同，皆否認打假球，但黃供稱，收柯旻豪給他的5千元，他認為這是打球表現好的「獎勵金」

起訴指出，去年4月28日裕隆隊對台啤隊在彰化師大體育場例行賽事，此場球打假球故意失誤、不進球、不進攻輸球及押注小分，賽後吳季穎、柯旻豪朋分贏得的賭資給配合打假球的球員。黃今供稱，柯旻豪給他現金5千元，他認為這是上場打球表現比預期好，柯才給他的「獎勵」他沒有配合打假球。

黃的辯護人稱，黃在去年4月8日比賽得7分，已超過平均得分，沒有打假球；4月16日比賽主力球員不在場，影響表現才會得分較少，沒有故意失誤、放水。

黃的辯護人聲請同案被告吳季穎、周暐宸、吳祐任、黃品瑄、顏聞佐，交互詰問證實絕無打假球。全案法官定5月14日續開庭。