假交易套利還盜賣黃金6億落袋 光洋前情侶檔幹部不認帳

全球硬碟靶材大廠光洋科技公司許女、陳男兩名情侶檔幹部，涉利用對外操作貴金屬交易買賣之便，虛設境外公司與光洋交易並盜賣黃金450公斤，致公司損失達6億5千萬餘元，事後追回7千8百萬元，一審認兩人違反證券交易法各判8年半及4年，不服上訴，二審今開庭，2人均否認犯罪。

台南高分院合議庭今傳喚2名會計師作證，針對2016年間光洋科財報等內容交互詰問，也對當年離職員工涉不法將黃金轉出及前董事長、監察人及財務主管自首窗飾財務報告買責造成資金周轉調度困難，及重編財報等事宜作說明。

許女、陳利用職務上機會，盜賣光洋450公斤黃金，造成公司5億餘元損害，也造成股價下跌，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心為確保投資者求償權益，也對兩人聲請假扣押，得對於兩人財產各在2785萬元假扣押。其中，許女向建商購買台中台灣大道上大樓預售屋也遭扣押。

然而，許女國中同學蘇姓女子律師主張，當年前後匯款285萬給許女投資，後來還不出本資，將該預售屋讓渡給蘇女，期間有相關匯款，證明該預售屋是用來抵債。

許女說，友人從事美髮，2011年間前後5次拿現金及匯款給她，要她幫忙投資，她以6-8%獲利，分紅給她，記得給她2.3次，約10萬元上下，直至2014進入光洋工作比較忙，才沒再幫她投資。

檢方質疑，該預售屋價金2070萬，前後已繳了454萬，2016年6月底還不出本資285萬元，即讓渡給蘇女，兩者顯有落差外，未來還有1500分期貸款要讓蘇女，她如何繳得出房貸。許女說，買賣有賺有賠，賣給朋友會賣很貴嗎？至於友人雖從事美髮，先生在中鋼工作有穩定工作，友人事先也和先生討論過。

判決指出，許女、陳分別是光洋科技貴金屬管理中心實體交易課課長及衍生交易課副理，均為高階主管。2人於2014年間共謀先後虛設Alph等5家境外紙上公司，並用來跟光洋交易，他們先用低價向供應商買入黃金，再墊高價格出售給光洋；許女把光洋生產的貴金屬先以低價出售給虛設境外紙上公司，再由光洋向另一虛設境外紙上公司高價買回。

許女用無實體交易、低買高賣的「左手賣右手」方式，先後賺取不法利益，總獲利達149萬餘美金。她又先後侵占光洋黃金合計450公斤（約1605萬9千餘美元），後因國際黃金價格大跌，她的資金缺口越來越大，無法處理，2015年11月底辭職走人後才查出她盜賣黃金，事後匯回259萬8千美元。陳則於2016年3月離職。