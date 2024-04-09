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檢方處分黃子佼緩訴合法 但法界認為對「特殊性癖好」少了矯治效果

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人黃子佼被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片。圖／聯合報系資料照
藝人黃子佼被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片。圖／聯合報系資料照

藝人黃子佼持有7部未成年性影像，檢察官處分他緩起訴，職權聲請再議中，案子未全部落幕；檢方對黃的處分重了？輕了？法界看法不一。有人說，檢察官對被告的每一處分都存在風險，不能說哪一種是最好選擇。

檢方對黃子佼治罪的法律，是兒童及少年性剝削防制條例第39條，法律規定，持有兒少性私密影像可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元至30萬元罰金，本條號刑度屬2年以下的輕罪，因此，偵查檢察官對黃處分緩起訴不違法。

個案說，黃子佼被處分緩起訴期間為2年，要在緩起訴確定6個月內向公庫支付120萬元， 應自緩起訴處分3個月內書立悔過書一份，字數不少於1200字，需親自簽名交付台北地檢署。

今天朝野立委一致譴責製造、販賣兒少性影像行為人應修法加重刑度，也有立委認為檢察官太善待黃子佼。

法界人士說，偵查檢察官在黃子佼認罪下處分緩起訴，是懲罰他較多金錢，且處罰立即見效，一旦案子起訴到法院，如何證明7部未成年性影像影中人為「幼齒」？可能形成訴訟爭點，如果不能證明，黃子佼獲判無罪不是沒機會。

有資深檢察官說，黃子佼有錢有勢，進而成暗網論壇的高級付費會員，黃必須付出實質代價，才可以取得特定的兒少性影像觀覽，姑不論黃持有影像時間與新法、舊法的關係，常理來論，黃應本身應有特殊的性癖好。

資深檢察官說，辦案是一種選擇，沒有好壞對錯的問題，不過，黃子佼的罪責用金錢及悔過書去抵銷，並沒有達到矯治的效果。

法界人士說，司法給予當事人的處分，應涵蓋必要的矯治、教化甚至修復功能，黃子佼犯後賠付的是「金錢」、「寫字」，司法沒有加諸當事人精神衛教矯治的成命，或命黃去上課學習正確性觀念，恐怕浪費對罪犯糾錯的機會，與整體刑事政策維護社會安全法益的精神有違。

司法 未成年 檢察官 黃子佼

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