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石木欽不服遭追繳400多萬退休金興訟 11日開庭

中央社／ 台北8日電

前公懲會委員長石木欽涉與富商翁茂鍾不當接觸等遭判決撤職、停止任用1年確定，銓敘部與司法院等審定減少6成退休金（約400多萬元）並須繳回。他不服興訟，法院11日開庭審理。

石木欽於民國106年12月20日自台灣高等法院院長職務退休，接任公務員懲戒委員會委員長（已改制懲戒法院）為特任官，並於109年9月16日辭職。石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭二審於111年9月間判決石木欽撤職，並停止任用1年確定。

銓敘部依法官法規定，審定石木欽的退休金等均應溯自退休生效日（106年12月20日）起，自始減少60%，並依退撫法規定重新計算石木欽自107年7月1日起每月退休所得，並通知司法院、台灣高等法院及公務人員退休撫卹基金管理委員會（已改制公務人員退休撫卹基金管理局），執行扣減石木欽的退休金發放及追繳。

司法院重新計算石木欽的退養金，並發函要求他繳還溢領的退養金新台幣213萬405元；高院要求石木欽繳還溢領的舊制退休金119萬7708元；基管會要求石木欽繳還溢領的新制退休金79萬5867元，三筆追繳金額共計412萬3980元。

石木欽不服銓敘部、司法院、高院及基管會扣減6成退休金及退養金並要求追繳，提起復審，遭公務人員保障暨培訓委員會駁回，提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理，定於4月11日開庭。

石木欽主張，扣減他的6成退休金退養金，並要求他繳回，違反法律溯及既往原則與信賴保護原則，請求予以撤銷。

司法院 石木欽 退休金

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