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黃子佼涉兒少性剝削條例 待緩起訴後繳國庫120萬與悔過書

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人黃子佼於去年被控涉犯強制猥褻等罪，台北地檢署上周指出，黃無正當理由持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴，期間2年支付國庫120萬，書立悔過書1份。檢方已依職權送高檢署再議，待緩起訴處分確定後，黃再於期間內履行繳納緩起訴處分金及悔過書。

檢方先前搜索查扣到一個4TB的隨身硬碟，當中存有7張身分不詳的未成年女子性影像。檢方查出，黃從2014年2月12日起，加入販賣女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」。

檢方指出，黃子佼再從2017年8月8日至2023年7月8日間，曾在該論壇購買影像，並從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存持有7張身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像情形，處分緩起訴，期間2年，命黃支付國庫120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，可以電腦繕打，親自簽名後交付北檢。

檢方已依職權送高檢署再議，待緩起訴處分確定後，黃子佼於期間內履行繳納緩起訴處分金120萬及悔過書等事項。

藝人黃子佼（中）。圖／報系資料照
藝人黃子佼（中）。圖／報系資料照

未成年 網路 黃子佼

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