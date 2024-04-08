招1人赴柬「月領」1萬 人蛇兄弟檔未來入監當同學

圖為航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙。記者李奕昕／翻攝

高雄黃姓兄弟檔及趙姓男子以高薪騙台灣人到柬埔寨從事詐騙，成功招募6人赴柬，3人回台後，被檢方依組織犯罪條例、加重詐欺等罪嫌起訴；法院審理後，黃姓兄弟檔被判刑2年及2年4月，趙男則被認為犯罪行為地在國外，組織犯罪公訴不受理，詐欺則因罪證不足，判無罪。

檢警調查，黃男（28歲）與胞弟（21歲）先由大陸詐騙集團招募入夥，負責人事工作，但收入並不高，找到1人到柬埔寨，每月也僅獲得1萬元台幣報酬。

兄弟倆為了不讓集團失望，先在臉書刊登工作訊息，假稱「電腦操作，一個月一、二千元美金」、「單純到柬埔寨打字，底薪一千美金」，吸引被害人上門。

前年6月間，黃男等人陸續招募劉姓、黃姓、湯姓等6名「打工族」，辦妥機票、護照後遠赴柬埔寨，結果一下飛機，護照等個人證件就遭黃男等人收走，隨即搭車前往柬埔寨「太平洋園區」，剛抵達還沒時間安頓就開始拿起電話工作。

其中有兩名被害人夫妻，抵達後發現高薪工作根本是在做詐騙，不願服從還遭園區工作人員痛毆，經轉賣至西港的「凱旋園區」，由趙姓男子接手安置，後來夫妻趁機逃離園區，找上一家台灣人經營的飯店，成功對外求援才順利回台。

另有2人自行脫困離開園區，還有被害人被逼著從事詐騙，達到業績要求後，才以「工作期滿」成功回台。

檢警獲報後展開偵辦，趁黃姓兄弟檔、趙姓男子返台時將３人逮捕，兄弟倆坦承招募台灣人到柬埔寨從事詐騙，但招募對象離台前，都知道去柬埔寨是做詐騙。

檢方偵結後，依據被害人筆錄及雙方往來的微信對話紀錄，依組織犯罪條例、加重詐欺等罪將黃姓兄弟檔、趙姓男子起訴。

高雄地院審理後，法官依據兄弟兩人證詞，認為兩人與詐騙園區關聯匪淺，且有相當程度的參與，屬該犯罪組織成員之一，因兩人供述明確，依招募他人加入犯罪組織罪，兄弟合併各處2年及2年4月有期徒刑。

至於另名趙男，法官認為他是抵達柬埔寨後，才從其他園區轉至「凱旋園區」，趙男將兩名台灣人從「太平洋園區」招募至西港的「凱旋園區」，因犯行都在國外，台灣法院對於該犯行並無審判權，判決不受理，詐欺罪部分則因罪證不足，判無罪。