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吸毒男台北飆時速120公里撞死人 還高喊「拯救地球」最終判決曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

胡姓男子前年開車以時速120公里撞死騎機車的陳姓保全，最高法院判關6年6月，並諭知刑後強制治療3年。本報記者／翻攝
胡姓男子前年開車以時速120公里撞死騎機車的陳姓保全，最高法院判關6年6月，並諭知刑後強制治療3年。本報記者／翻攝

胡姓男子前年從彰化開夜車北上，在台北市區不斷闖紅燈，以120公里時速在士林承德路、中正路口撞死騎機車的陳姓保全，他還當場喊叫「要拯救地球」，檢方依殺人罪嫌起訴，最高法院依殺人未遂罪判刑6年6月，刑之執行完畢後入相當處所監護3年定讞。

2022年7月1日晚上10時許，胡從國道三號快官、彰化系統開車北上，隔日凌晨4點30分，駛入台北市區不斷闖紅燈，4點41分開至士林承德路、中正路口，以120公里時速衝撞前方停等紅燈的廖姓駕駛汽車，廖骨盆骨折。胡在衝撞廖的車子後，逆向駛入承德路，撞輾68歲陳姓保全，陳因多重頓創、顱腦損傷不治。

檢方查出，胡的安非他命檢驗結果第一次驗為陽性，第二次為陰性，顯示劑量很少。胡偵訊時稱看到紅燈有踩煞車，但「我要以我的生命為主」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下為了搶救世界，我一定要這樣做，當下不知道是真的人」、「要拯救地球，整個世界封冰」。

一審認為胡的車輛偏右行是因車輛失控，不具有殺人犯意，改論處殺人未遂罪，胡以高速衝撞廖的轎車，廖幸經搶救而救回一命，但陳卻身亡，應予譴責，考量他患有精神疾病，以致辨識和控制能力降低等情狀，判他6年6月刑。

案件上訴，死者兒子指胡沒有悔意，應要從重量刑，檢察官指出，胡長期吸食安非他命而引起藥癮、精神疾病，這些並非死者的錯，胡顯然漠視生命；胡的律師曾表示，胡犯的是刑案，保險無法理賠，但房產遭被害人查封扣押，並非無意處理賠償問題，不管胡是精神病發或是疲勞駕駛，和被害人一樣「都是本件的被害人」，已付出該負的責任，請法官適當量刑。

二審撤銷一審未諭知保安處分部分，仍判胡6年6月徒刑，並在服刑完畢後須強制治療3年；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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胡姓男子前年開車以時速120公里撞死騎機車的陳姓保全，最高法院判關6年6月，並諭知刑後強制治療3年。圖／報系資料照片
胡姓男子前年開車以時速120公里撞死騎機車的陳姓保全，最高法院判關6年6月，並諭知刑後強制治療3年。圖／報系資料照片

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