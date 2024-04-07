動手還威脅「拿菜刀」 爸爸管教時打傷2歲女兒…前妻提告判罰3萬元

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基隆市余姓離婚男子看到2歲多的女兒把骰子放入口中，除了打女兒制止，還恫嚇「下次再亂吃東西，我要拿菜刀砍妳。」余的前妻看到女兒受傷提告，余男辯稱是在管教女兒，被檢方起訴。法官審理後，認定余男懲戒手段過當，逾越合理必要範圍，依成年人故意對兒童犯傷害罪處罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，余姓男子已離婚，前年4月9日凌晨1點30分左右，在住處看到2歲多的女兒把骰子放入嘴巴中，用「不求人（抓背器）」和手打女兒的大腿、屁股、臉頰、嘴巴及耳朵，造成女兒的左耳後方、左臉頰與左大腿挫傷。余男還說出「下次再亂吃東西，我要拿菜刀砍妳」等話恫嚇女兒。

余男的前妻知情後提告，基隆地檢署檢察官偵查時，余男承認有用不求人、徒手毆打女兒，也有恫嚇女兒，「下次再亂吃東西，我要拿菜刀砍妳」等話，但全是為了管教小孩。檢察官認定余男行為犯刑法傷害罪嫌，恐嚇危害安全低度行為，應為傷害之實害高度行為吸收，不另行論罪。

基隆地方法院法官審理後指出，民法規定父母得於必要範圍內懲戒子女，是指父母應做合乎情理的適當管教，且應在實施保護教養必要範圍內，行使懲戒權，若逾範圍以傷害身體或危害生命，用殘忍苛酷手段濫用親權，則不只可以做為停止親權原因，且應負刑事責任。

法官認為，余男看到年僅2歲多的女兒縱有不當行為，身為父親，應採取適當方式教導，但余男以傷害身體、恫嚇方式管教女兒，導致女兒受傷，懲戒手段顯然過當，不具積極正面教育意義，逾越合理必要範圍，應負刑責，處罰金3萬元，如易服勞役，以1千元折算1日。