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少女放學後人間蒸發35年 家屬忍痛聲請宣告死亡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

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35年前，南投草屯一名15歲簡姓少女放學後失蹤，其父母不放棄希望，為找女兒花2年時間遍尋全台，認遍所有無名屍也沒下文；前年再次採集DNA比對全台無名屍資料庫仍未果，去年忍痛接受事實向南投地院聲請死亡宣告獲法官裁准。

判決書指出，該起失蹤案件發生在1988年9月，至今已35年，當時該名少女就讀國三，年僅15歲的她中午放學後失蹤，事發前她告訴父母要去草屯碧山巖附近的寺廟玩，卻失去音訊，其親友在當地找了數個月都找不到人，猶如人間蒸發。

少女父母並未放棄希望，他們辭去工作，開著貨車全台跑透透找女兒，不僅找人，聽聞有無名屍也是驅車指認，只是認遍全台無名屍，卻沒有一個跟少女有相同特徵，花了2年時間，對女兒下落一無所獲，令他們心碎，一晃眼更已30年。

據了解，警政署2022年函文全台警察局，將所有無名屍採集DNA建檔，簡女父親懷抱一絲希望再到當地警局採集DNA比對，結果仍是沒相符DNA，進一步查詢，少女也沒有任何出境、投保、醫療及通訊等資料紀錄。

簡女父母去年忍痛接受事實，委由其兒子、簡女胞弟向南投地方法院提出聲請宣告其胞姊死亡。法院因此函請草屯警方實地查訪，當地里長、鄰居等則證稱自30多年前事發後，該名失蹤少女就從未在當地出現，也沒有人有再看過她。

由於，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡宣告；而簡姓女子生死不明也已逾法定的7年時間，南投地方地院法官綜合相關事證及資料，近日裁定准予簡女的死亡宣告。

南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照

南投 失蹤 父母

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