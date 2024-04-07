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警專生畢業考沒過...淪洗錢共犯 教詐團「風控」吃牢飯

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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苗栗線黃姓男子是警專畢業生，但沒考過四等畢業考，未分發任警，黃為賺錢謀生，2021年間淪為詐騙集團的洗錢共犯，提供名下銀行、虛擬貨幣帳戶給歹徒使用，賺取5％酬金，一個月牟利19萬餘元，一審被判刑2年4月，黃上訴喊冤，辯稱有「精神障礙」，但法官檢視黃與歹徒對話，發現黃還教歹徒如何「風控」，認為黃辨識違法能力無欠缺，駁回黃上訴，維持原判。

判決指出，苗栗縣黃姓男子是警察專科學校的畢業生，但畢業後沒有考過四等考試，曾在達美樂披薩、熊貓外送工作，2021年底，黃在網路搜尋工作時，向綽號「李鳳月」應徵金流帳號代辦業務，領取月薪與日結的酬勞，將自己名下的銀行及虛擬貨幣帳戶，提供給對方，對方將款項匯入黃的帳號後，黃可領取每筆款項5％的酬勞。

黃男在2021年12月間即領取超過19萬元的酬勞，不過因匯入黃男帳戶的款項有9名被害人，分別被依投資、交友、放款等話術詐騙而匯入，匯入金額達90萬元，黃被檢警認定是詐欺、洗錢共犯，依法送辦。

一審時，黃辯稱否認涉案，辯稱對方是幣託公司的工作人員，因對方有需要大量幣託帳戶的需求，他才會把帳戶給對方使用，每日領取入帳款項的5%酬勞，他也是被害人。

一審審酌，如果對方是幣託公司的經營人員，即可自行創設幣託帳號供公司使用，無向黃男租用帳戶的必要，黃也有數次向MyGoPen事實查證網站人員，詢問若干投資網站是否涉及詐騙，該客服也回訊是「詐騙」，加上黃是警專畢業生，應對詐騙案件更加瞭解，但仍為獲取報酬，提供帳戶，認為有詐欺取財、隱匿犯罪所得的不確定故意，依詐欺取財罪，判刑2年4月。

黃不服上訴台中高分院，辯稱自己未考過警察四等考後，罹患憂鬱症，對於辨識違法的能力降低，請求法官減刑。

二審調查發現，黃男雖有提供罹患憂鬱症的就醫紀錄，不過審酌黃與歹徒的對話紀錄可發現，黃在提供帳戶期間，還傳訊建議歹徒，「帳戶好像被你弄到風控了」、「台灣有在防洗錢」、「頻繁操作易被風控」、「我想入金一個月最多1000萬，分配30天平均入金，較不會被風控」等語。

二審認為，黃男與歹徒對話時，都是在討論如何避免帳戶被銀行風控、給付報酬及轉匯等問題，理解能力毫無問題，甚且提供建議給歹徒，順利完成對方指示的事項，行為舉止沒有異常，認為黃犯行時，辨識違法能力無降低或欠缺，駁回黃上訴，維持一審原判，仍可上訴。

苗栗縣黃姓男子是警專畢業生，但卻為獲得不法酬勞，將帳戶提供給歹徒洗錢，台中高分院判他2年4月徒刑。圖／本報資料照
苗栗縣黃姓男子是警專畢業生，但卻為獲得不法酬勞，將帳戶提供給歹徒洗錢，台中高分院判他2年4月徒刑。圖／本報資料照

憂鬱症 虛擬貨幣 詐騙集團

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