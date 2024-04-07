高雄女騎士闖紅燈遭攔腰撞飛慘死 駕駛1理由獲判無罪

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

23歲張姓女子去年3月3日凌晨騎車經三民區自立路與熱河二街口，因闖紅燈遭吳姓男子開車撞上，張女送醫不治，吳男則被依過失致死罪嫌起訴，法院審理後，法官綜合事故鑑定報告，認為即便吳男未超速，也無足夠反應時間煞停，認定吳男無過失，判他無罪。

判決指出，去年3月3日凌晨2時許，吳男開車沿自立一路往南直行，張女則騎機車沿熱河二街由東向西行駛，兩車行經自立路與熱河二街口，張女卻「闖紅燈」，車才剛過路中央，就被綠燈直行的吳男攔腰撞飛。

張女遭撞後噴飛倒地，重傷昏迷，送醫開刀搶救，急救後因傷重不治，張女經醫院抽血檢測無酒精反應，吳男也無酒駕行為，但檢警認為吳男當時時速超過50公里，因「超速」肇事，偵結依過失致死罪嫌將他起訴。

法院審理時，吳男喊冤，稱當天他要上夜班，離上班時間還很充裕，沒必要開快車，雖然他在偵查中說過時速約53、54公里，但那是抬頭顯示器的速度，與實際車速有落差，不能因他一句話，就認定他超速，何況當時是張女闖紅燈，就算他沒超速，根本也沒充足時間反應。

法官依據交通部運輸研究所資料及監視器畫面，認為以時速50公里行駛，也要有11至14公尺距離煞停，一般人反應力約0.75秒，換算反應距離需10.4公尺，依當時狀況，若吳男以50公里時速行駛，也要21至24公尺煞停。

法官認為，檢方指吳男超速，卻缺少客觀證據，依熱河二街路口總寬度約13公尺，兩車進入路口時，吳男與張女機車距離不足10公尺，即便吳未超速，也沒有足夠時間讓車輛煞停。