快訊

睡眠讓粒線體休息？抗氧化劑有補眠效果？教授這麼說

王品旗下初瓦、嚮辣食物中毒再增13例...衛生局研判「可能有共同原因」

Disney+開鍘寄生帳號！迪士尼CEO證實今年這月起全面打擊密碼共享

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女騎士闖紅燈遭攔腰撞飛慘死 駕駛1理由獲判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

23歲張姓女子去年3月3日凌晨騎車經三民區自立路與熱河二街口，因闖紅燈遭吳姓男子開車撞上，張女送醫不治，吳男則被依過失致死罪嫌起訴，法院審理後，法官綜合事故鑑定報告，認為即便吳男未超速，也無足夠反應時間煞停，認定吳男無過失，判他無罪。

判決指出，去年3月3日凌晨2時許，吳男開車沿自立一路往南直行，張女則騎機車沿熱河二街由東向西行駛，兩車行經自立路與熱河二街口，張女卻「闖紅燈」，車才剛過路中央，就被綠燈直行的吳男攔腰撞飛

張女遭撞後噴飛倒地，重傷昏迷，送醫開刀搶救，急救後因傷重不治，張女經醫院抽血檢測無酒精反應，吳男也無酒駕行為，但檢警認為吳男當時時速超過50公里，因「超速」肇事，偵結依過失致死罪嫌將他起訴。

法院審理時，吳男喊冤，稱當天他要上夜班，離上班時間還很充裕，沒必要開快車，雖然他在偵查中說過時速約53、54公里，但那是抬頭顯示器的速度，與實際車速有落差，不能因他一句話，就認定他超速，何況當時是張女闖紅燈，就算他沒超速，根本也沒充足時間反應。

法官依據交通部運輸研究所資料及監視器畫面，認為以時速50公里行駛，也要有11至14公尺距離煞停，一般人反應力約0.75秒，換算反應距離需10.4公尺，依當時狀況，若吳男以50公里時速行駛，也要21至24公尺煞停。

法官認為，檢方指吳男超速，卻缺少客觀證據，依熱河二街路口總寬度約13公尺，兩車進入路口時，吳男與張女機車距離不足10公尺，即便吳未超速，也沒有足夠時間讓車輛煞停。

法官綜合事證，認為事故肇因是張女騎車闖紅燈，吳男無肇事因素，因無法預見事故可能性，無從採取有效迴避措施，不需負過失責任，判他無罪。可上訴。

張姓女子凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷死亡，肇事吳姓駕駛被法官判無罪。記者張議晨／翻攝
張姓女子凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷死亡，肇事吳姓駕駛被法官判無罪。記者張議晨／翻攝
張姓女子凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷死亡，肇事吳姓駕駛被法官判無罪。記者張議晨／翻攝
張姓女子凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷死亡，肇事吳姓駕駛被法官判無罪。記者張議晨／翻攝
張姓女子凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷死亡，肇事吳姓駕駛被法官判無罪。記者張議晨／翻攝
張姓女子凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷死亡，肇事吳姓駕駛被法官判無罪。記者張議晨／翻攝

撞飛 過失致死

延伸閱讀

新北地院門口拖板車右轉未注意 腳踏車女騎士捲入車底爆頭慘死

影／高雄2車對撞1起火 男駕駛傷重疑闖紅燈釀禍畫面曝

影／高雄白車跟車過馬路…黑車不想讓 駕駛掏棍他嚇到闖紅燈

影／小黃內湖闖紅燈！高速衝撞波及5車畫面曝光 運將頭部變形送醫不治

相關新聞

擅自打美容針致女子顏面皮膚壞死 新竹診所護理師慘了

新竹市一間診所賴姓護理師擅自替一名女子臉部施打玻尿酸、肉毒桿菌，不料導致女子鼻部皮膚黑腫，經醫師診斷鼻部皮膚已壞死，合併...

鑽娃娃機漏洞狂投1元取物 花190元被逮賠更多還被判拘役

高雄邱姓男子發現夾娃娃機台沒設定好，只要投入1元硬幣就能開始玩，邱男發現漏洞後，換了190枚「1元」硬幣，成功以10分之...

少女放學後人間蒸發35年 家屬忍痛聲請宣告死亡

35年前，南投草屯一名15歲簡姓少女放學後失蹤，其父母不放棄希望，為找女兒花2年時間遍尋全台，認遍所有無名屍也沒下文；前...

警專生畢業考沒過...淪洗錢共犯 教詐團「風控」吃牢飯

苗栗線黃姓男子是警專畢業生，但沒考過四等畢業考，未分發任警，黃為賺錢謀生，2021年間淪為詐騙集團的洗錢共犯，提供名下銀...

高雄女騎士闖紅燈遭攔腰撞飛慘死 駕駛1理由獲判無罪

23歲張姓女子去年3月3日凌晨騎車經三民區自立路與熱河二街口，因闖紅燈遭吳姓男子開車撞上，張女送醫不治，吳男則被依過失致...

陸軍裝甲584旅二兵3天內嗆打4長官 法院判決出爐

21歲魏姓男子去年10月中旬入伍，在陸軍裝甲584旅位於凌雲崗營區的聯合兵種第三營戰鬥支援連擔任二兵，今年1月初因對軍旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。