偷電礦場提早搬空 律師涉洩密被訴

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律師洩密再添一起。台中檢警去年破獲經營大型醫美診所的鄭姓男子及蘇姓妻子，成立八礦場竊取七千六百萬元電費挖獲廿七顆比特幣，專案小組偵辦期間，發現鄭男替黃姓共犯聘請林姓女律師，利用陪偵機會獲悉搜索情資，竟將聲押書、法院押票外洩，導致搜索行動提前曝光，檢方近日依洩密罪起訴林女。

調查局發現，檢方去年五月廿九日搜索黃男負責的礦場時，鄭男獲悉後即叫蔡姓女會計幫黃男找律師，蔡女請來林女（卅七歲）辯護，由蔡女擔任中間人傳話，讓鄭男掌握黃男供述及檢方掌握證據。

據調查，去年五月廿九及卅日林女前往刑事局中打、台中地檢署陪同黃男偵訊，並對黃男說「我是蔡小姐派來的」。檢警從黃男手機發現還有三座礦場在營運，預計卅一日搜索，因此向法院聲押黃男。

林女陪偵結束後，傳訊息告知蔡女黃男被聲押原因，並將偵查中得知「還有三處礦場沒查獲」、「會再帶去查」等重要消息洩漏。鄭男得知後和拿廿萬元給黃男兒子，要他用這筆錢雇搬家公司，連夜將剩餘礦場搬走，檢方兵分多路搜索時，三座礦場都被搬空。

檢調查出，林女在黃男被收押後，還將檢察官聲請羈押事實、法院填寫羈押理由的押票附件傳給蔡女，再由蔡女轉交給鄭男夫妻審閱。兩人看完後電聯當時人在日本的另一名黃姓共犯，告知「我們有認識的人進去看到卷宗了」、「說要羈押你」、「跟我們沒關係」。

檢察官查出全案有人洩密，去年九月指揮調查局搜索約談林女到案，但林女矢口否認洩密，也未將陪偵消息外流，是要討論抗告理由才將羈押聲請書交給蔡女，她也有提醒不能外流，自己是太盡責才想把完整資料給對方看。檢方比對相關人證詞、通訊軟體對話紀錄，認定林女、蔡女涉及洩漏偵查秘密。

檢警去年在台中查獲八座竊電的比特幣礦場，幕後由鄭男、蘇女擔任金主，找人破壞台電線路、鑿牆以裸線接到礦機，廿四小時挖礦產生高溫，有如不定時炸彈，危及同樓補習班、火鍋店，法院依加重竊盜罪判鄭男等五人一年二月至三年八月不等徒刑。