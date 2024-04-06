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大同角頭萬華開設士九象棋賭場 僅經營一周遭警破獲

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

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台北市萬華警分局日前接獲情資，轄內有職業賭場流竄，警方組成專案小組，上星期持台北地方法院核發搜索票，在西園路1段民宅內破獲士九象棋賭場，現場查獲負責人53歲劉姓男子、47歲蔡姓員工、46歲黃姓員工、54歲賴姓員工及賭客趙姓男子等36人，查扣賭資、抽頭金共116萬餘元，另查獲監視器鏡頭、螢幕、限注牌、象棋、帳冊、骰子等證物，全案詢後將負責人及員工，依賭博罪移送台北地檢署偵辦，賭客以社維法裁處。

據了解，該賭場是大同區一名角頭，向頭北厝借地方開賭場，才經營一周就被抓，士九象棋是老式賭博玩法，以4枚象棋比大小，會玩的客人年紀都偏大，被抓賭客以計程車司機為多，共有10多名運將被逮。

台北市萬華警分局在西園路一處民宅，查獲士九象棋賭場，查獲賭場負責人、員工及賭客等36人，查扣賭資、抽頭金共116萬餘元。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局在西園路一處民宅，查獲士九象棋賭場，查獲賭場負責人、員工及賭客等36人，查扣賭資、抽頭金共116萬餘元。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局在西園路一處民宅，查獲士九象棋賭場，查獲賭場負責人、員工及賭客等36人，查扣賭資、抽頭金共116萬餘元。記者廖炳棋/翻攝
台北市萬華警分局在西園路一處民宅，查獲士九象棋賭場，查獲賭場負責人、員工及賭客等36人，查扣賭資、抽頭金共116萬餘元。記者廖炳棋/翻攝

計程車司機 賭博 賭場

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