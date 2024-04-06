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中檢追3竊電礦場驚見ㄧ夕全搬空 女律師「會再帶去查」洩密搜索行動

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

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台中檢警去年破獲經營大型醫美診所的鄭姓男子及蘇姓妻子，其出資成立8座礦場猛竊7600萬元電費比特幣，未料偵辦過程檢方搜索行動卻提前曝光，追查發現鄭男替共犯請來的林姓女律師，涉嫌趁陪偵時洩漏檢方搜索行動，連同聲押書、法院押票都外傳，檢方再依洩密等罪嫌起訴林。

檢警去年陸續在台中各區查獲8座竊電的比特幣礦場，幕後由鄭男、蘇女擔任金主，找人破壞台電線路、鑿牆以裸線接到礦機，24小時挖礦產生高溫如不定時炸彈，危及同樓的補習班、火鍋店，共竊得7600多萬元電費、挖到27顆比特幣，法院已依加重竊盜罪判鄭等5人1年2月至3年8月不等徒刑。

檢調查去年5月29日搜索共犯黃姓男子負責的礦場時，鄭男得知就叫公司的蔡姓女會計（44歲）替黃找律師，蔡透過關係請來林女（37歲）替黃辯護，蔡則擔任中間人傳話，讓鄭得知黃男供述、檢警掌握的證據。

檢調查出，林女29、30日到刑事局中第六大隊、台中地檢署陪黃男警詢、偵訊時，曾對黃說「我是蔡小姐派來的」，另檢警從黃手機發現還有3座礦場營運中，預計31日前往搜索，林女陪偵結束後，竟傳訊跟蔡女告知黃男聲押原因、「有3處礦場沒查獲」、「會再帶去查」等消息。

鄭得知後和蘇姓妻子立刻拿20萬元給黃男的兒子，命他用這筆錢雇搬家公司，連夜將剩餘礦場搬走，結果檢調31日兵分多路搜索時，赫見3座礦場都被搬空。

檢調也發現，林女在黃男被收押後，還將檢察官聲請羈押事實、法院填有羈押理由資訊的押票附件傳給蔡，由蔡再交給鄭、蘇審閱。2人看完後電聯當時人在日本的另一名黃姓共犯，告知「我們有認識的人進去看到卷宗了」，「說要羈押你」、「跟我們沒關係。」

檢察官偵辦竊電案發覺有人洩密，去年9月11日指揮調查局搜索林女的律師樓查獲；檢方訊時，林矢口否認，辯稱沒有趁陪偵將檢警消息傳出去的意思，是蔡趁其不注意閱覽到，是要討論抗告理由才將羈押聲請書交給蔡，也有提醒不能外流，認為自己是太盡責才想把完整資料給對方看。

檢方比對相關人證詞、數位鑑識還原對話等，認定林女、蔡女洩漏黃男羈押聲請書、法院押票及附件等偵查秘密，涉犯個資法、洩密等罪嫌，從重依前項起訴2人。至於林女請求緩起訴，但檢察官認為她至今否認犯行，不符緩起訴要件。

台中檢警去年破獲鄭男、蘇女出資成立的8座違法竊電礦場。圖／警方提供
台中檢警去年破獲鄭男、蘇女出資成立的8座違法竊電礦場。圖／警方提供

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