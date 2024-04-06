分局犯上毆督察 台中警判賠1萬9

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台中第四分局。記者曾健祐／攝影

時任台中第四分局涂姓警員去年值班時，穿外套不符規定被督察組蕭姓警務員告誡，涂男竟朝蕭男臉部猛揮拳，又腳踹對方，刑事部分被依傷害罪判刑四個月，蕭男另提民事訴訟求償廿一萬元，法院考量雙方經濟與蕭男受侵害程度，判涂男應給付近兩萬元。

檢警調查，二○二三年五月一日，涂男值班穿警用透氣外套，違反當時警察服裝規定，蕭男勸導下班再穿，涂男卻心生不滿，不顧警察倫理守則，當場朝蕭男拳打腳踢，造成蕭男右眼眶挫傷、眼鏡斷裂。

台中地院刑事庭審理時，涂男表示對於打傷蕭男很抱歉，原因是「長期遭蕭男打壓」，警局還因為穿外套的事要將他開除，當天怒火中燒、是情緒失控才暴走。

法院審理時，蕭男證稱，夏天應穿短袖，但涂男卻穿外套包緊緊，不符警察服制規定，涂男雖稱其體質對冷熱過敏，但觀察他執勤還是會吹冷氣、電風扇，未採信說詞。

目擊警員也說，涂男朝蕭男頭部攻擊五、六下，眼鏡被打到地上，他們上前拉開勸阻，涂男又以腳踹蕭男三、四下，當天是因涂男在分局大廳值班焚燒線香，蕭男接獲反映來勸導，雙方才爆發衝突。

刑事庭審酌，涂男以暴力攻擊蕭男，嚴重侵害警察機關上下督導關係，犯後態度不佳，依傷害罪判刑四月，得易科罰金。

民事部分，蕭男主張醫藥費一百五十元、眼鏡費五千二百元，還有精神撫慰金二十餘萬元。涂男對醫藥費不爭執，但認蕭男受損的眼鏡使用已久，應扣除折舊。

民事庭認為，蕭男求償醫藥費有依據，但眼鏡折舊後合理價格為三千九百元，另依雙方經濟地位、家庭狀況，以及涂男傷害蕭男的手段，認為精神撫慰金以一萬五千元為適當，判涂男應給付蕭男一萬九千餘元。